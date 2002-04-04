» » Кот нашел забавный способ напомнить хозяину об ужине
Раздел: Курьезы  
0

Кот нашел забавный способ напомнить хозяину об ужине

Кот нашел забавный способ напомнить хозяину об ужинеОтказать ему просто невозможно.

Домашний питомец молча дает понять, что наступило время приема пищи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Кошки довольно часто выпрашивают еду у своих хозяев с помощью мяуканья. Однако этот серьезный кот предпочитает обходится лишь миской и своими лапами.

Читайте также: Аргентинец нашел забавный способ выйти на пенсию раньше срока

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кот, ужин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
     614
     0

Похожие новости по теме

Собака придумала забавный способ обратить на себя внимание Собака придумала забавный способ обратить на себя внимание

Чего только не сделаешь ради внимания.

Аргентинец нашел забавный способ выйти на пенсию раньше срока Аргентинец нашел забавный способ выйти на пенсию раньше срока

Мужчина по своему посмотрел на закон.

Работник птицефермы придумал забавный способ воровать яйца Работник птицефермы придумал забавный способ воровать яйца

Воришка подошел к делу креативно.

Американский бегун придумал забавный способ «сократить» дистанцию Американский бегун придумал забавный способ «сократить» дистанцию

Мужчина решил не напрягаться.

Забавный пес придумал, как справиться со своими страхами Забавный пес придумал, как справиться со своими страхами

Питомец боится стремянок и электрических кабелей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх