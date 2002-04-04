Раздел: Курьезы
Кот нашел забавный способ напомнить хозяину об ужине
Отказать ему просто невозможно.
Домашний питомец молча дает понять, что наступило время приема пищи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Кошки довольно часто выпрашивают еду у своих хозяев с помощью мяуканья. Однако этот серьезный кот предпочитает обходится лишь миской и своими лапами.
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Домашний питомец молча дает понять, что наступило время приема пищи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Кошки довольно часто выпрашивают еду у своих хозяев с помощью мяуканья. Однако этот серьезный кот предпочитает обходится лишь миской и своими лапами.
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