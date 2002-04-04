В США аллигатор пришел в гости к людям, чтобы искупаться в бассейне

Судьба животного неизвестна.



Жительница Флориды (США), в чей бассейн ночью пробрался 3-метровый аллигатор, вызвала полицию, чтобы они помогли ей справиться с нарушителем спокойствия, передает



Патриция Карвер очень расстроилась, ведь наглая рептилия полностью проигнорировала дверь, ведущую в павильон с бассейном, которая была открыта. Вместо этого аллигатор выбил одну из пластиковых панелей, так что домовладелице придётся раскошелиться на ремонт.



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Дальнейшая судьба аллигатора, которого изловили и увезли, осталась неизвестной. Чиновники из департамента дикой природы завили, что рептилии, повадившиеся приходить к людям, продолжат это делать и дальше. Так что по закону, если длина аллигатора составляет более 1,20 метров, его могут и усыпить





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жительница Флориды (США), в чей бассейн ночью пробрался 3-метровый аллигатор, вызвала полицию, чтобы они помогли ей справиться с нарушителем спокойствия, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua Патриция Карвер очень расстроилась, ведь наглая рептилия полностью проигнорировала дверь, ведущую в павильон с бассейном, которая была открыта. Вместо этого аллигатор выбил одну из пластиковых панелей, так что домовладелице придётся раскошелиться на ремонт.Дальнейшая судьба аллигатора, которого изловили и увезли, осталась неизвестной. Чиновники из департамента дикой природы завили, что рептилии, повадившиеся приходить к людям, продолжат это делать и дальше. Так что по закону, если длина аллигатора составляет более 1,20 метров, его могут и усыпить



