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Раздел: Курьезы  
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Котенок, живущий в Днепровской ОГА, удивил своими способностями

Котенок, живущий в Днепровской ОГА, удивил своими способностямиМалыш взял ситуацию в свои лапы.

Кошка, которая живет в Днепропетровской облгосадминистрации, в прыжке открывает двери в кабинеты. Об этом в Facebook сообщил советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик и обнародовал забавное видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Нас спрашивали, как Кот Тигр сам открывает кабинет и идет гулять по ОГА. Вот так", – пишет он.

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Котенок, найденный на улице, поселился в стенах ОГА год назад. Сначала ему дали имя Тигр, однако, потом выяснилось, что это кошка.

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 Теги: котенок, Днепр

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
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