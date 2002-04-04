Раздел: Курьезы
Котенок, живущий в Днепровской ОГА, удивил своими способностями
Малыш взял ситуацию в свои лапы.
Кошка, которая живет в Днепропетровской облгосадминистрации, в прыжке открывает двери в кабинеты. Об этом в Facebook сообщил советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик и обнародовал забавное видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Нас спрашивали, как Кот Тигр сам открывает кабинет и идет гулять по ОГА. Вот так", – пишет он.
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Котенок, найденный на улице, поселился в стенах ОГА год назад. Сначала ему дали имя Тигр, однако, потом выяснилось, что это кошка.
Кошка, которая живет в Днепропетровской облгосадминистрации, в прыжке открывает двери в кабинеты. Об этом в Facebook сообщил советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик и обнародовал забавное видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Нас спрашивали, как Кот Тигр сам открывает кабинет и идет гулять по ОГА. Вот так", – пишет он.
Читайте также: 61-летний бодибилдер удивил своими мышцами. Фото
Котенок, найденный на улице, поселился в стенах ОГА год назад. Сначала ему дали имя Тигр, однако, потом выяснилось, что это кошка.
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