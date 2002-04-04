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Раздел: Курьезы  
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Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмораСмешно и эффективно.

Простая реклама превращается в настоящее искусство, когда за нее принимаются мастера своего дела. Они готовы пойти даже на самые запрещенные приемы — и все ради внимания покупателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем взглянуть на настоящие шедевры маркетологов и посмеяться вместе. А вы сталкивались с подобным креативом?

1. Осторожно: эта реклама способна задеть чувства истинных болельщиков

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


2. И здесь он поспел, подлец!

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


3. Незаменимое средство в вашей ванной

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«6 в 1: очистит левую руку, правую руку, левую ногу, правую ногу, тело и лицо».

4. «Вот такие флаеры я бы у метро брал»

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


5. «Купил мороженку, а там...»

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


6. Неплохое предложение

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


7. Как должна выглядеть грамотная реклама адвокатской конторы

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«Кто говорит, что счастье нельзя купить, тот никогда не платил за развод».

8. Финансовый гений и просто хороший мальчик ждет вас

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«Встречайте нашего советника по ипотечным вопросам».

9. Креативность 100-го уровня

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«Они сказали мне сделать вывеску».

10. Ну и как не зайти после этого?

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«ГОЛЫЕ факты заключаются в том, что БАРМЕНШИ только для того и ФЛИРТУЮТ С ТОБОЙ, чтобы получить побольше чаевых».

11. Дайте два!

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«Заходи и попробуй самый отвратительный кофе по мнению какой-то тетки с TripAdvisor».

12. Даже автомойку можно назвать гениально

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


13. Вот такая инструкция прилагалась к новому дивану

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


14. Очень неприятно, когда садятся батарейки

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


15. Посоветовали парикмахерскую, чтобы подстригли норм

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


16. В этой кофейне размер стаканчика зависит от того, сколько спал покупатель

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«S — спал 8-10 часов, M — спал 5-7 часов, L — спал 0-4 часов, XXL — что значит спать?!»

17. Безусловно, лучший магазин разливных напитков в городе

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


18. Для любимой печени?

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


19. Суперакция, перед которой невозможно устоять

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«Спецпредложение: закажи любые 2 пиццы и заплати за обе».

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20. Вот она, битва барбершопов

Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора


«Классно подстрижем за $ 7,99». «Мы исправляем стрижки за $ 7,99».
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 Теги: реклама, приколы

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Сегодня, 20:48 » Автор: Анна Мартынова
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