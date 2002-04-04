Раздел: Курьезы
Реклама от маркетологов с отличным чувством юмора
Смешно и эффективно.
Простая реклама превращается в настоящее искусство, когда за нее принимаются мастера своего дела. Они готовы пойти даже на самые запрещенные приемы — и все ради внимания покупателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем взглянуть на настоящие шедевры маркетологов и посмеяться вместе. А вы сталкивались с подобным креативом?
1. Осторожно: эта реклама способна задеть чувства истинных болельщиков
2. И здесь он поспел, подлец!
3. Незаменимое средство в вашей ванной
«6 в 1: очистит левую руку, правую руку, левую ногу, правую ногу, тело и лицо».
4. «Вот такие флаеры я бы у метро брал»
5. «Купил мороженку, а там...»
6. Неплохое предложение
7. Как должна выглядеть грамотная реклама адвокатской конторы
«Кто говорит, что счастье нельзя купить, тот никогда не платил за развод».
8. Финансовый гений и просто хороший мальчик ждет вас
«Встречайте нашего советника по ипотечным вопросам».
9. Креативность 100-го уровня
«Они сказали мне сделать вывеску».
10. Ну и как не зайти после этого?
«ГОЛЫЕ факты заключаются в том, что БАРМЕНШИ только для того и ФЛИРТУЮТ С ТОБОЙ, чтобы получить побольше чаевых».
11. Дайте два!
«Заходи и попробуй самый отвратительный кофе по мнению какой-то тетки с TripAdvisor».
12. Даже автомойку можно назвать гениально
13. Вот такая инструкция прилагалась к новому дивану
14. Очень неприятно, когда садятся батарейки
15. Посоветовали парикмахерскую, чтобы подстригли норм
16. В этой кофейне размер стаканчика зависит от того, сколько спал покупатель
«S — спал 8-10 часов, M — спал 5-7 часов, L — спал 0-4 часов, XXL — что значит спать?!»
17. Безусловно, лучший магазин разливных напитков в городе
18. Для любимой печени?
19. Суперакция, перед которой невозможно устоять
«Спецпредложение: закажи любые 2 пиццы и заплати за обе».
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20. Вот она, битва барбершопов
«Классно подстрижем за $ 7,99». «Мы исправляем стрижки за $ 7,99».
Простая реклама превращается в настоящее искусство, когда за нее принимаются мастера своего дела. Они готовы пойти даже на самые запрещенные приемы — и все ради внимания покупателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем взглянуть на настоящие шедевры маркетологов и посмеяться вместе. А вы сталкивались с подобным креативом?
1. Осторожно: эта реклама способна задеть чувства истинных болельщиков
2. И здесь он поспел, подлец!
3. Незаменимое средство в вашей ванной
«6 в 1: очистит левую руку, правую руку, левую ногу, правую ногу, тело и лицо».
4. «Вот такие флаеры я бы у метро брал»
5. «Купил мороженку, а там...»
6. Неплохое предложение
7. Как должна выглядеть грамотная реклама адвокатской конторы
«Кто говорит, что счастье нельзя купить, тот никогда не платил за развод».
8. Финансовый гений и просто хороший мальчик ждет вас
«Встречайте нашего советника по ипотечным вопросам».
9. Креативность 100-го уровня
«Они сказали мне сделать вывеску».
10. Ну и как не зайти после этого?
«ГОЛЫЕ факты заключаются в том, что БАРМЕНШИ только для того и ФЛИРТУЮТ С ТОБОЙ, чтобы получить побольше чаевых».
11. Дайте два!
«Заходи и попробуй самый отвратительный кофе по мнению какой-то тетки с TripAdvisor».
12. Даже автомойку можно назвать гениально
13. Вот такая инструкция прилагалась к новому дивану
14. Очень неприятно, когда садятся батарейки
15. Посоветовали парикмахерскую, чтобы подстригли норм
16. В этой кофейне размер стаканчика зависит от того, сколько спал покупатель
«S — спал 8-10 часов, M — спал 5-7 часов, L — спал 0-4 часов, XXL — что значит спать?!»
17. Безусловно, лучший магазин разливных напитков в городе
18. Для любимой печени?
19. Суперакция, перед которой невозможно устоять
«Спецпредложение: закажи любые 2 пиццы и заплати за обе».
Читайте также: Остроумные СМС от людей с отличным чувством юмора
20. Вот она, битва барбершопов
«Классно подстрижем за $ 7,99». «Мы исправляем стрижки за $ 7,99».
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