Раздел: Курьезы
Потешные животные, застигнутые врасплох
Их настигла "расплата".
Разные пакости, проверка своих жевательных способностей на вашей одежде, "подарки" в обуви… Всё это позволяет нам периодически выдвигать своим питомцам оправданные обвинения, но они смотрят на нас с таким видом, как будто бы они тут вовсе ни при чем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Разные пакости, проверка своих жевательных способностей на вашей одежде, "подарки" в обуви… Всё это позволяет нам периодически выдвигать своим питомцам оправданные обвинения, но они смотрят на нас с таким видом, как будто бы они тут вовсе ни при чем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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