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Раздел: Курьезы  
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Потешные животные, застигнутые врасплох

Потешные животные, застигнутые врасплох Их настигла "расплата".

Разные пакости, проверка своих жевательных способностей на вашей одежде, "подарки" в обуви… Всё это позволяет нам периодически выдвигать своим питомцам оправданные обвинения, но они смотрят на нас с таким видом, как будто бы они тут вовсе ни при чем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
Потешные животные, застигнутые врасплох
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 Теги: животные, приколы

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Вчера, 23:48 » Автор: Анна Мартынова
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