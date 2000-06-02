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Раздел: Курьезы  
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Премьер-министру Нидерландов пришлось мыть пол в здании парламента

Премьер-министру Нидерландов пришлось мыть пол в здании парламентаПолитик вылил пролитый кофе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пролил кофе в здании парламента, а потом взял швабру и убрал пятно на полу, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Марк Рютте пришел в здание парламента с чашкой кофе и пролил напиток на пол. Потом он взял швабру и убрал пятно на полу.

На видео засняли не только как политик убирает пролитый кофе, но и реакцию уборщиц - они аплодировали.

В комментариях отмечают, что если это было заснято, то можно считать пиаром. Со своей стороны посол Кис ван Бек отметил, что Марк Рютте "в самом деле такой".

"Я видел несколько раз, как он ездил на велосипеде по Гааге", - отметил ван Бек.

Он также назвал премьер-министра Нидерландов "хорошим и скромным вне зависимости от того, что о нем можно подумать как о политике".

Кроме того, высказывали мнение, что все граждане Нидерландов трудолюбивы и жизнерадостны, а Марк Рютте - лишь один из них.

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Напомним, в октябре 2017 года Марк Рютте в третий раз стал премьер-министром Нидерландов. Ранее он занимал этот пост в 2010-м и 2012-м годах.

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 Теги: Нидерланды, премьер-министр

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Сегодня, 17:29 » Автор: Анна Мартынова
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