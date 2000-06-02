Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли «заднюю выпирающую часть» Путина
Новый повод для шуток.
Пользователей озадачило новое фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил некую странную деталь в его внешнем виде.
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"Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.
Пользователей озадачило новое фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил некую странную деталь в его внешнем виде.
Читайте также: В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева
"Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.
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