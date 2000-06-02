» » В Сети высмеяли «заднюю выпирающую часть» Путина
Раздел: Курьезы  
+1

В Сети высмеяли «заднюю выпирающую часть» Путина

В Сети высмеяли «заднюю выпирающую часть» ПутинаНовый повод для шуток.

Пользователей озадачило новое фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил некую странную деталь в его внешнем виде.

Читайте также: В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева

"Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.

В Сети высмеяли «заднюю выпирающую часть» Путина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, прикол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:38 » Автор: Анна Мартынова
     3699
     0

Похожие новости по теме

Инаугурацию Путина высмеяли в метких фотожабах Инаугурацию Путина высмеяли в метких фотожабах

Очередной повод для шуток.

В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева

Свежая карикатура на Путина.

Сеть насмешило фото «многоликого» Путина Сеть насмешило фото «многоликого» Путина

Политолог обратил внимания на интересную деталь.

«Подросшего» Путина высмеяли в соцсетях «Подросшего» Путина высмеяли в соцсетях

Вечная тема для шуток.

"Коротышку удлинили?": в Сети высмеяли странную фотографию Путина

Путина снова уличили в попытке увеличить рост


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх