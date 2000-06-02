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Раздел: Курьезы  
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Немец выбрал необычный транспорт на поездки на ЧМ-2018

Немец выбрал необычный транспорт на поездки на ЧМ-2018Мужчина взял с собой собаку.

Немецкий болельщик необычным образом решил добраться на чемпионат мира по футболу в Россию. Фанат отправился в путешествие на тракторе с прицепом в виде пивной бочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Фото и видео были сделаны на пункте пропуска "Берестовица" в Беларуси.

"Немец едет на ЧМ по футболу. "Поймали" его в тот момент, когда он платил за проезд по белорусским дорогам. Ребята говорили, что он едет один с собакой. Этот прицеп - с виду пивная бочка, а по сути - дом на колесах. Наверху вроде батарея для заряда от энергии солнца", - рассказал один из очевидцев.

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"Путешественник говорил, что будет в Москве через 10 дней. Может, еще в Минск будет заезжать", - также сообщили очевидцы.


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 Теги: транспорт, ЧМ-2018

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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