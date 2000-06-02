Раздел: Курьезы
Немец выбрал необычный транспорт на поездки на ЧМ-2018
Мужчина взял с собой собаку.
Немецкий болельщик необычным образом решил добраться на чемпионат мира по футболу в Россию. Фанат отправился в путешествие на тракторе с прицепом в виде пивной бочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Фото и видео были сделаны на пункте пропуска "Берестовица" в Беларуси.
"Немец едет на ЧМ по футболу. "Поймали" его в тот момент, когда он платил за проезд по белорусским дорогам. Ребята говорили, что он едет один с собакой. Этот прицеп - с виду пивная бочка, а по сути - дом на колесах. Наверху вроде батарея для заряда от энергии солнца", - рассказал один из очевидцев.
Читайте также: Так выглядит самый необычный в мире транспорт. Фото
"Путешественник говорил, что будет в Москве через 10 дней. Может, еще в Минск будет заезжать", - также сообщили очевидцы.
Немецкий болельщик необычным образом решил добраться на чемпионат мира по футболу в Россию. Фанат отправился в путешествие на тракторе с прицепом в виде пивной бочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Фото и видео были сделаны на пункте пропуска "Берестовица" в Беларуси.
"Немец едет на ЧМ по футболу. "Поймали" его в тот момент, когда он платил за проезд по белорусским дорогам. Ребята говорили, что он едет один с собакой. Этот прицеп - с виду пивная бочка, а по сути - дом на колесах. Наверху вроде батарея для заряда от энергии солнца", - рассказал один из очевидцев.
Читайте также: Так выглядит самый необычный в мире транспорт. Фото
"Путешественник говорил, что будет в Москве через 10 дней. Может, еще в Минск будет заезжать", - также сообщили очевидцы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
788
0
Оставьте свой комментарий