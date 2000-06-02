Раздел: Курьезы
«Прожорливая» невеста сделала букет из пиццы
Такого еще никто не делал.
Шах и мат, еще никто не имел такого оригинального и вкусного свадебного букета, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Будущие супруги очень любили поесть. Именно это было их общим интересом и хобби. Парочка устраивала свидания в различных ресторанах, дегустировала кухни разных стран мира. Каждую пятницу двое влюбленных вместе готовили грандиозный семейный ужин.
После одного из таких ужинов парень сделал предложение своей подруге. Еда соединила этих двух, поэтому, когда пришло время планировать свадьбу, они знали, что она будет посвященная пище.
Невеста выбрала себе букет из...пиццы! Его украшала моцарелла, пепперони и калифорнийские томаты. А жених прицепил к своему костюму бутоньерку из маленькой пиццы.
Читайте также: Прикол дня: прожорливая лиса оставила рыбака без улова
Ну разве не крутая идея?
Шах и мат, еще никто не имел такого оригинального и вкусного свадебного букета, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Будущие супруги очень любили поесть. Именно это было их общим интересом и хобби. Парочка устраивала свидания в различных ресторанах, дегустировала кухни разных стран мира. Каждую пятницу двое влюбленных вместе готовили грандиозный семейный ужин.
После одного из таких ужинов парень сделал предложение своей подруге. Еда соединила этих двух, поэтому, когда пришло время планировать свадьбу, они знали, что она будет посвященная пище.
Невеста выбрала себе букет из...пиццы! Его украшала моцарелла, пепперони и калифорнийские томаты. А жених прицепил к своему костюму бутоньерку из маленькой пиццы.
Читайте также: Прикол дня: прожорливая лиса оставила рыбака без улова
Ну разве не крутая идея?
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