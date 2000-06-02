Раздел: Курьезы
Соцсети смеются над сапогами из «российских паспортов»
Россиян такой "модный атрибут" разозлил.
В России бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Фото обуви было выставлено на его официальной странице в Instagram. Российские пользователи, судя по всему, не оценили вкус дизайнера. Они увидели в таком решении политический подтекст.
Пользователи адресуют Гвасалие возмущенные отзывы, насмешки, советы прекратить заниматься дизайном и оскорбления.
"Это издевательство, видимо, какое-то, эксперимент", "Это вообще законно? Использование герба", "И ведь какой-то даун купит такое", - пишут они.
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Есть и более оскорбительные комментарии: "Хорошо в них Грузию топтать!", "Он родом из Сухуми, а Россия забрала Сухуми от Грузии. Этим он говорит, что ему плевать на Россию и российский паспорт!".
В России бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Фото обуви было выставлено на его официальной странице в Instagram. Российские пользователи, судя по всему, не оценили вкус дизайнера. Они увидели в таком решении политический подтекст.
Пользователи адресуют Гвасалие возмущенные отзывы, насмешки, советы прекратить заниматься дизайном и оскорбления.
"Это издевательство, видимо, какое-то, эксперимент", "Это вообще законно? Использование герба", "И ведь какой-то даун купит такое", - пишут они.
Читайте также: В Сети смеются над шуткой о российских туристах в Турции
Есть и более оскорбительные комментарии: "Хорошо в них Грузию топтать!", "Он родом из Сухуми, а Россия забрала Сухуми от Грузии. Этим он говорит, что ему плевать на Россию и российский паспорт!".
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