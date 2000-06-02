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Раздел: Курьезы  
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Российской чиновнице проголосовать за закон помешало суеверие

Российской чиновнице проголосовать за закон помешало суеверие Чиновница нашла оригинальную отговорку.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина заявила, что опасается принятия законопроекта о выплатах жертвам терактов и ЧС, так как эмоционально реагирует на появление таких инициатив, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

— Я, как юрист, задавалась вопросом, а не лучше ли узаконить эту практику, чтобы не изобретать каждый раз новую правовую конструкцию, а просто закладывать (средства на выплаты жертвам терактов и ЧС) в бюджет… и платить… Но женщинам свойственно эмоциональное восприятие действительности… и я очень суеверна. Я боюсь, что этот закон каким-то образом может часто исполняться, — рассказала Митянина.

Она также заявила, что считает достаточной сложившуюся практику выплат и пояснила, что высказывает личную точку зрения.

— Я не только государственный деятель, я еще и человек. Как государственный деятель, я согласна… что эти правоотношения могут быть узаконены. Как человек, я эмоционально реагирую на появление таких законодательных инициатив.

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Законопроект о социальной поддержке жителей Петербурга, пострадавших от террористических актов и чрезвычайных ситуаций, подготовлен в сентябре 2017 года. Согласно документу, пострадавшим и их родственникам может быть предоставлена не только единовременная помощь, но и регулярные бюджетные выплаты.
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 Теги: суеверие, чиновница

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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