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Раздел: Курьезы  
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Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера

Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актераОна копирует все его фотки.

Эта девушка добилась внимания любимого актера весьма интересным способом! Каждый фанат мечтает встретиться со своим кумиром и идет на многое, чтобы добиться этого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

Яркий тому пример Тори Бернал, 19-летняя фотограф из Аризоны и большая поклонница актера Тома Холланда, который прославился благодаря роли Человека-паука.

Чтобы привлечь внимание кумира девушка решила с точностью до мелочей повторить его фотосессию. Она подобрала одежду и попыталась найти максимально похожие места. Дальше по плану было сделать хорошие снимки и надеяться, что они станут вирусными.

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К счастью так оно и случилось. Недавно она на одном мероприятии встретила Тома, и благодаря этим фотографиям он ее узнал. Они сделали совместный снимок, и девушка осуществила свою заветную мечту.

Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
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 Теги: актер, Инстаграм

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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