Раздел: Курьезы
Девушка нашла забавный способ привлечь внимание любимого актера
Она копирует все его фотки.
Эта девушка добилась внимания любимого актера весьма интересным способом! Каждый фанат мечтает встретиться со своим кумиром и идет на многое, чтобы добиться этого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Яркий тому пример Тори Бернал, 19-летняя фотограф из Аризоны и большая поклонница актера Тома Холланда, который прославился благодаря роли Человека-паука.
Чтобы привлечь внимание кумира девушка решила с точностью до мелочей повторить его фотосессию. Она подобрала одежду и попыталась найти максимально похожие места. Дальше по плану было сделать хорошие снимки и надеяться, что они станут вирусными.
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К счастью так оно и случилось. Недавно она на одном мероприятии встретила Тома, и благодаря этим фотографиям он ее узнал. Они сделали совместный снимок, и девушка осуществила свою заветную мечту.
Эта девушка добилась внимания любимого актера весьма интересным способом! Каждый фанат мечтает встретиться со своим кумиром и идет на многое, чтобы добиться этого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Яркий тому пример Тори Бернал, 19-летняя фотограф из Аризоны и большая поклонница актера Тома Холланда, который прославился благодаря роли Человека-паука.
Чтобы привлечь внимание кумира девушка решила с точностью до мелочей повторить его фотосессию. Она подобрала одежду и попыталась найти максимально похожие места. Дальше по плану было сделать хорошие снимки и надеяться, что они станут вирусными.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
К счастью так оно и случилось. Недавно она на одном мероприятии встретила Тома, и благодаря этим фотографиям он ее узнал. Они сделали совместный снимок, и девушка осуществила свою заветную мечту.
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