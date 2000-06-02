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Раздел: Курьезы  
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Минутка смеха: забавные надписи и объявления

Минутка смеха: забавные надписи и объявленияПорой, люди дающие объявления или просто оставляющие записки, не подозревают о том, как смешно они звучат.

Коллекция приколов и маразмов из рекламно-маркетингового мира и повседневной жизни людей неуклонно пополняется! И сейчас вы увидите очередную порцию смешных картинок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Минутка смеха: забавные надписи и объявления
Минутка смеха: забавные надписи и объявления
Минутка смеха: забавные надписи и объявления
Минутка смеха: забавные надписи и объявления
Минутка смеха: забавные надписи и объявления
Минутка смеха: забавные надписи и объявления
Минутка смеха: забавные надписи и объявления
Минутка смеха: забавные надписи и объявления
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 Теги: смех, объявления

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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