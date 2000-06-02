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Раздел: Курьезы  
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ЧМ-2018 в России высмеяли новой карикатурой

ЧМ-2018 в России высмеяли новой карикатуройНовая работа Андрея Ермоленко.

Украинский художник Андрей Ермоленко представил новый плакат, посвященный проведению Чемпионата мира по футболу 2018 в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее изображение опубликовано на странице художника в Facebook.

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Российский президент Владимира Путин изображен сидящим на горе из черепов в образе гопника с окровавленными руками, а над ним изображена приветственная надпись и логотип спортивного мероприятия в виде черепа.

ЧМ-2018 в России высмеяли новой карикатурой
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 Теги: ЧМ-2018, карикатура

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Сегодня, 12:30 » Автор: Анна Мартынова
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добрый Вовка  
Сегодня, 12:40

А пэтю перушенку чего рядышком не нарисовал?

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