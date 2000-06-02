Раздел: Курьезы
ЧМ-2018 в России высмеяли новой карикатурой
Новая работа Андрея Ермоленко.
Украинский художник Андрей Ермоленко представил новый плакат, посвященный проведению Чемпионата мира по футболу 2018 в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее изображение опубликовано на странице художника в Facebook.
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Российский президент Владимира Путин изображен сидящим на горе из черепов в образе гопника с окровавленными руками, а над ним изображена приветственная надпись и логотип спортивного мероприятия в виде черепа.
Украинский художник Андрей Ермоленко представил новый плакат, посвященный проведению Чемпионата мира по футболу 2018 в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее изображение опубликовано на странице художника в Facebook.
Читайте также: Путина и ЧМ-2018 высмеяли новой карикатурой
Российский президент Владимира Путин изображен сидящим на горе из черепов в образе гопника с окровавленными руками, а над ним изображена приветственная надпись и логотип спортивного мероприятия в виде черепа.
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