Раздел: Курьезы
Сеть насмешил «застольный тост», посвященный Путину
Экс-тренер киевского «Динамо» обратился к Путину.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину в рамках «Прямой линии», благословив главу государства и забыв задать ему вопрос, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.net.
Во время «Прямой линии» — традиционного ежегодного общения президента РФ с гражданами России в прямом эфире – к Владимиру Путину обратился Валерий Газзаев, российский футбольный тренер, экс-тренер киевского «Динамо», а в настоящее время являющийся депутатом Госдумы. Он попросил главу государства сохранить футбол в центре «личного внимания», заявив, что Путин является «победителем по духу», и поблагодарив российского лидера за то, что Россия стала хозяйкой Чемпионата мира по футболу. Газзаев заявил, что страна получила мощную спортивную инфраструктуру, которая не имеет аналогов во всем мире. Когда находившийся рядом с Газзаевым корреспондент поинтересовался, в чем же заключается его вопрос, тренер так и не смог собраться с мыслями и его сформулировать и продолжил свой хвалебный монолог в адрес главы государства. Газзаев пожелал Путину, чтобы «господь его охранял, святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях, а Николай Чудотворец дарил крепкое здоровье и удачу».
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Монолог Газзаева не оставил равнодушными пользователей социальных сетей, которые посмеялись над его обращением к главе государства. Кто-то сравнил его слова с застольным тостом, а некоторые пользователи пошутили, что после этого Газзаева назначат министром здравоохранения. Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, констатировал, что «рубрику «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?» можно закрывать», так как обойти Газзаева не удастся никому.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину в рамках «Прямой линии», благословив главу государства и забыв задать ему вопрос, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.net.
Во время «Прямой линии» — традиционного ежегодного общения президента РФ с гражданами России в прямом эфире – к Владимиру Путину обратился Валерий Газзаев, российский футбольный тренер, экс-тренер киевского «Динамо», а в настоящее время являющийся депутатом Госдумы. Он попросил главу государства сохранить футбол в центре «личного внимания», заявив, что Путин является «победителем по духу», и поблагодарив российского лидера за то, что Россия стала хозяйкой Чемпионата мира по футболу. Газзаев заявил, что страна получила мощную спортивную инфраструктуру, которая не имеет аналогов во всем мире. Когда находившийся рядом с Газзаевым корреспондент поинтересовался, в чем же заключается его вопрос, тренер так и не смог собраться с мыслями и его сформулировать и продолжил свой хвалебный монолог в адрес главы государства. Газзаев пожелал Путину, чтобы «господь его охранял, святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях, а Николай Чудотворец дарил крепкое здоровье и удачу».
Читайте также: Мужчина насмешил Сеть «беременной» фотосессией
Монолог Газзаева не оставил равнодушными пользователей социальных сетей, которые посмеялись над его обращением к главе государства. Кто-то сравнил его слова с застольным тостом, а некоторые пользователи пошутили, что после этого Газзаева назначат министром здравоохранения. Журналист Юрий Дудь, в свою очередь, констатировал, что «рубрику «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?» можно закрывать», так как обойти Газзаева не удастся никому.
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