Раздел: Курьезы
Собака, обожающая есть арбуз, стала звездой YouTube
Видео набирает популярность.
Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на unian.ua.
Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr.
На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Пес начинает его есть, аккуратно откусывая небольшими кусочками, как человек.
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Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек. Подписчики девушки отметили, что собака откусывает арбуз так же, как сделал бы это человек.
Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на unian.ua.
Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr.
На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Пес начинает его есть, аккуратно откусывая небольшими кусочками, как человек.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек. Подписчики девушки отметили, что собака откусывает арбуз так же, как сделал бы это человек.
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