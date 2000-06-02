» » Собака, обожающая есть арбуз, стала звездой YouTube
Раздел: Курьезы  
0

Собака, обожающая есть арбуз, стала звездой YouTube

Собака, обожающая есть арбуз, стала звездой YouTube Видео набирает популярность.

Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на unian.ua.

Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr.

На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Пес начинает его есть, аккуратно откусывая небольшими кусочками, как человек.

Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей

Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек. Подписчики девушки отметили, что собака откусывает арбуз так же, как сделал бы это человек.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: собака, арбуз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:34 » Автор: Анна Мартынова
     933
     0

Похожие новости по теме

Собака, обожающая человеческую одежду, покорила Instagram Собака, обожающая человеческую одежду, покорила Instagram

Боди одевается лучше, чем большинство людей.

«Впавшая в детство» собака стала звездой Сети «Впавшая в детство» собака стала звездой Сети

Собака не готова распрощаться с детством.

Видео животных, жующих арбуз, развеселило интернет-пользователей Видео животных, жующих арбуз, развеселило интернет-пользователей

Ролик стал настоящим хитом Сети.

Забавная собака Паддингтон покорила интернет Забавная собака Паддингтон покорила интернет

В этого шарпея невозможное не влюбиться.

«Собака-футболяка» стала звездой Сети «Собака-футболяка» стала звездой Сети

В Сети набирает популярности видео с участием собаки-футболистки.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх