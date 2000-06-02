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Раздел: Курьезы  
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Уфологи показали найденные в Уэльсе останки «пришельца»

Уфологи показали найденные в Уэльсе останки «пришельца»Специалистам не удалось узнать, что это за существо.

На побережье валлийского острова Гауэр обнаружили странные останки, напоминающие скелет инопланетного существа. Ученые гадают о происхождении загадочного существа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

Многие предположили, что "пришелец" на самом деле – выбросившийся на берег крокодил, однако биологи с этим не согласны.

"В основании черепа существа есть выпуклость, характерная для китообразных", — заявил биолог Дэн Форман.

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Форман заявил, что китов и дельфинов нередко находят на пляжах Уэльса. Впрочем, точно идентифицировать останки специалистам еще предстоит.
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 Теги: уфологи, пришельцы

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Сегодня, 16:15 » Автор: Анна Мартынова
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