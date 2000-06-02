Раздел: Курьезы
Уфологи показали найденные в Уэльсе останки «пришельца»
Специалистам не удалось узнать, что это за существо.
На побережье валлийского острова Гауэр обнаружили странные останки, напоминающие скелет инопланетного существа. Ученые гадают о происхождении загадочного существа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Многие предположили, что "пришелец" на самом деле – выбросившийся на берег крокодил, однако биологи с этим не согласны.
"В основании черепа существа есть выпуклость, характерная для китообразных", — заявил биолог Дэн Форман.
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Форман заявил, что китов и дельфинов нередко находят на пляжах Уэльса. Впрочем, точно идентифицировать останки специалистам еще предстоит.
На побережье валлийского острова Гауэр обнаружили странные останки, напоминающие скелет инопланетного существа. Ученые гадают о происхождении загадочного существа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Многие предположили, что "пришелец" на самом деле – выбросившийся на берег крокодил, однако биологи с этим не согласны.
"В основании черепа существа есть выпуклость, характерная для китообразных", — заявил биолог Дэн Форман.
Читайте также: Неугомонные уфологи засекли на Марсе останки животного
Форман заявил, что китов и дельфинов нередко находят на пляжах Уэльса. Впрочем, точно идентифицировать останки специалистам еще предстоит.
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