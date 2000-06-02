Раздел: Курьезы
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Что-то явно пошло не так.
Вот и закончилась пора долгожданных школьных выпусков. Отгремели они, конечно же, и в этом году на славу. Учителя ждали с нетерпением этого дня, чтобы наконец-то уйти в отпуск, родители — чтобы пустить своих отпрысков в свободное плаванье, а вот выпускницы — чтобы удивить, шокировать и впечатлить публику своими нарядами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «Полный провал»: подборка глупых ошибок горе-строителей
Вот и закончилась пора долгожданных школьных выпусков. Отгремели они, конечно же, и в этом году на славу. Учителя ждали с нетерпением этого дня, чтобы наконец-то уйти в отпуск, родители — чтобы пустить своих отпрысков в свободное плаванье, а вот выпускницы — чтобы удивить, шокировать и впечатлить публику своими нарядами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «Полный провал»: подборка глупых ошибок горе-строителей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
534
0
Оставьте свой комментарий