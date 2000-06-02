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Раздел: Курьезы  
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Полный провал: нелепые платья на выпускной

Полный провал: нелепые платья на выпускной Что-то явно пошло не так.

Вот и закончилась пора долгожданных школьных выпусков. Отгремели они, конечно же, и в этом году на славу. Учителя ждали с нетерпением этого дня, чтобы наконец-то уйти в отпуск, родители — чтобы пустить своих отпрысков в свободное плаванье, а вот выпускницы — чтобы удивить, шокировать и впечатлить публику своими нарядами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
Полный провал: нелепые платья на выпускной
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 Теги: платья, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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