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Раздел: Курьезы  
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Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм

Смешной кот с высунутым языком стал звездой ИнстаграмУ этого милахи травмирована челюсть.

Кот по кличке Мистер Магу является кошачьим воплощением смайлика с высунутым языком. Но хотим вас заверить, что Магу делает это не потому, что он такой дерзкий, а потому что его язык буквально всегда висит изо рта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Такая необычная внешность кота результат того что, у него была травмирована челюсть, которая оставила кота с вываливающимся наружу языком.

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Но этот дефект не делает его менее симпатичным, можно сказать, что висящий язык это изюминка Мистера Магу.

Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
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 Теги: кот, Инстаграм

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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