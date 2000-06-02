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Смешной кот с высунутым языком стал звездой Инстаграм
У этого милахи травмирована челюсть.
Кот по кличке Мистер Магу является кошачьим воплощением смайлика с высунутым языком. Но хотим вас заверить, что Магу делает это не потому, что он такой дерзкий, а потому что его язык буквально всегда висит изо рта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Такая необычная внешность кота результат того что, у него была травмирована челюсть, которая оставила кота с вываливающимся наружу языком.
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Но этот дефект не делает его менее симпатичным, можно сказать, что висящий язык это изюминка Мистера Магу.
Кот по кличке Мистер Магу является кошачьим воплощением смайлика с высунутым языком. Но хотим вас заверить, что Магу делает это не потому, что он такой дерзкий, а потому что его язык буквально всегда висит изо рта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Такая необычная внешность кота результат того что, у него была травмирована челюсть, которая оставила кота с вываливающимся наружу языком.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Но этот дефект не делает его менее симпатичным, можно сказать, что висящий язык это изюминка Мистера Магу.
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