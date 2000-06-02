Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, которые можно сделать лишь в Австралии
Континент не для слабонервных.
Австралия далеко и не изведанная. Можно даже сказать, что за ней тянется шлейф романтики и таинственности. Но неподготовленным туристам туда лучше не соваться. Мы не шутим. Стоит только взглянуть на снимки из нашей подборки, и все станет ясно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Прикольные фотки, которые могли сделать лишь в Африке
Австралия далеко и не изведанная. Можно даже сказать, что за ней тянется шлейф романтики и таинственности. Но неподготовленным туристам туда лучше не соваться. Мы не шутим. Стоит только взглянуть на снимки из нашей подборки, и все станет ясно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Прикольные фотки, которые могли сделать лишь в Африке
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