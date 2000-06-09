Раздел: Курьезы
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Как тут не смеяться.
Отношения мужчин и женщин — непростая штука. Мы пытаемся понять друг друга уже тысячи лет, а сегодня нам в этом помогают мессенджеры и СМС. Иногда выходит настолько эпично и остроумно, что пора уже печатать сборники перлов, созданных посредством смартфона, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрал порцию искрометных СМС, которые могли отправить только люди, состоящие в браке или отношениях.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Отношения мужчин и женщин — непростая штука. Мы пытаемся понять друг друга уже тысячи лет, а сегодня нам в этом помогают мессенджеры и СМС. Иногда выходит настолько эпично и остроумно, что пора уже печатать сборники перлов, созданных посредством смартфона, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрал порцию искрометных СМС, которые могли отправить только люди, состоящие в браке или отношениях.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
886
0
Оставьте свой комментарий