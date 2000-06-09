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Раздел: Курьезы  
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Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться

Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеятьсяКак тут не смеяться.

Отношения мужчин и женщин — непростая штука. Мы пытаемся понять друг друга уже тысячи лет, а сегодня нам в этом помогают мессенджеры и СМС. Иногда выходит настолько эпично и остроумно, что пора уже печатать сборники перлов, созданных посредством смартфона, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрал порцию искрометных СМС, которые могли отправить только люди, состоящие в браке или отношениях.

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Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
Эпичные СМС, над которыми не получится не рассмеяться
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 Теги: СМС, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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