Так и не достроили: в России засыпали метро, над которым работали 27 лет

Метро ждут с 1991 года.



Жители Омска пожаловались на то, что строители засыпают котлованы недостроенной станции метро, которого горожане не могут дождаться с 1991 года, передает



По данным местных СМИ, вокруг станции «Рабочая» демонтируют также забор, простоявший 20 лет.



Отмечается, что власти города в мае решили разбить парк в районе недостроенного метро, хотя в этом же месяце Министерство транспорта поручило закончить стройку и разработать механизм финансирования.



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В метро Омска были запланированы восемь станций, в 2011 году открылась первая и пока единственная из них — «Библиотека Пушкина», которая работает как подземный переход. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жители Омска пожаловались на то, что строители засыпают котлованы недостроенной станции метро, которого горожане не могут дождаться с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua По данным местных СМИ, вокруг станции «Рабочая» демонтируют также забор, простоявший 20 лет.Отмечается, что власти города в мае решили разбить парк в районе недостроенного метро, хотя в этом же месяце Министерство транспорта поручило закончить стройку и разработать механизм финансирования.В метро Омска были запланированы восемь станций, в 2011 году открылась первая и пока единственная из них — «Библиотека Пушкина», которая работает как подземный переход.



