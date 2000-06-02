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Раздел: Курьезы  
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Так и не достроили: в России засыпали метро, над которым работали 27 лет

Так и не достроили: в России засыпали метро, над которым работали 27 летМетро ждут с 1991 года.

Жители Омска пожаловались на то, что строители засыпают котлованы недостроенной станции метро, которого горожане не могут дождаться с 1991 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

По данным местных СМИ, вокруг станции «Рабочая» демонтируют также забор, простоявший 20 лет.

Отмечается, что власти города в мае решили разбить парк в районе недостроенного метро, хотя в этом же месяце Министерство транспорта поручило закончить стройку и разработать механизм финансирования.

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В метро Омска были запланированы восемь станций, в 2011 году открылась первая и пока единственная из них — «Библиотека Пушкина», которая работает как подземный переход.
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 Теги: Россия, метро

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Сегодня, 17:45 » Автор: Анна Мартынова
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