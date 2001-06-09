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Раздел: Курьезы  
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Забавные модные тренды прошлого года

Забавные модные тренды прошлого года 2017 год был богат на всевозможные модные эксперименты.

Казалось, будто дизайнеры наперегонки с видеоблогерами старались удивить публику своими изобретениями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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В этом обзоре собраны самые безумные тренды уходящего года, и мы надеемся, что они там и останутся.

Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
Забавные модные тренды прошлого года
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 Теги: мода, приколы

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Сегодня, 09:12 » Автор: Татьяна Ларина
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