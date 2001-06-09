Раздел: Курьезы
Забавные модные тренды прошлого года
2017 год был богат на всевозможные модные эксперименты.
Казалось, будто дизайнеры наперегонки с видеоблогерами старались удивить публику своими изобретениями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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В этом обзоре собраны самые безумные тренды уходящего года, и мы надеемся, что они там и останутся.
Казалось, будто дизайнеры наперегонки с видеоблогерами старались удивить публику своими изобретениями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Модные тренды осени-2017. Фото
В этом обзоре собраны самые безумные тренды уходящего года, и мы надеемся, что они там и останутся.
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