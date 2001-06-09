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Раздел: Курьезы  
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Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи

Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописиТолстый кот ворвался в картины известных художников

Ленивый рыжий кот обрел всемирную популярность в сети благодаря коллажам, на которых он стал героем известных картин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Заратустра был самым обыкновенным уличным рыжим котом, пока не попал в семью художницы Светланы Петровой. Новая хозяйка решила поэкспериментировать и с помощью фотошопа поместила изображение своего питомца на шедевры мировой живописи.

Хвостатый питомец Светланы заменил саму Венеру на картине Боттичелли, попал в руки к Моне Лизе и стал богатырским котом на картине Васнецова.

Заратустра так хорошо вписался в полотна кисти великих художников, что слава о нем облетела весь мир. Про нового персонажа известных картин стали говорить во всех странах от Японии до Америки.

«У Заратустры много поклонников, потому что он ассоциируется с чем-то позитивным, теплым, уютным и пушистым, - считает Светлана Петрова. – Он рыжий, и сам похож на человека. Это и привлекает людей!».

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Заратустра появился в семье Светланы Петровой в 2005 году. Мама художницы как-то раз принесла с улицы домой маленький рыжий комочек, в который сразу влюбились все домочадцы. Нового члена семьи назвали Заратустрой – по имени персонажа из книги Ницше.

Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
Улыбнитесь: рыжий кот появился на мировых шедеврах живописи
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 Теги: кот, картины

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Сегодня, 11:04 » Автор: Татьяна Ларина
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