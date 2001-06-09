Раздел: Курьезы
Забавные коты, которые думают, что они спрятались
Они - настоящие шкодники.
Часто найти кота даже в маленькой квартире бывает непросто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N
Читайте также: Эти забавные собаки думают, что они коты
Пока владельцы провинившихся котов пытаются их разыскать, четвероногие "шпионы следят за своими хозяевами.
Часто найти кота даже в маленькой квартире бывает непросто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N
Читайте также: Эти забавные собаки думают, что они коты
Пока владельцы провинившихся котов пытаются их разыскать, четвероногие "шпионы следят за своими хозяевами.
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