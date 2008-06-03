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Раздел: Курьезы  
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Путин насмешил сеть своими пельменями

Путин насмешил сеть своими пельменямиПутин ещё и готовит теперь.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в Китай испек лепешку и слепил "пельмени", чем изрядно повеселил пользователей социальных сетей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.

"Сам уже как ботоксный пельмень. Оно ещё и готовит теперь. Когда он уже в прямом эфире будет осеменять коров и принимать роды у свиноматок?", - комментирует событие украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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"Оно готовило. В перерывах между амфорами и стерхами. Старый клоун", "Тю. А де лопата?", "С Новичком?", "Когда выгонят - будет китайцев кормить", "да чем ваш путин только не занимается. только не тем чем должен", - также комментируют кадры пользователи сети.

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 Теги: Путин, насмешил сеть

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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СлучайныйЗритель  
Сегодня, 18:57

Культура: Он, бедняга, весь опухший, а здесь еще и нестриженные ногти вынесли на публику-намеренно или недосмотр.

Гости
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Нагорнюк  
Сегодня, 18:59

Поки той Кутін нас все смішить та смішить, ми реально плачемо або тікаємо світзаочі: у Поляків свіней годувати чи клубніку збирати, у Чехаїв щось будувати, з-під Італійцівя та Греків горшки-унітазні виносити.
То "скакали ми скакали" тепер "ой сміємось ми сміємось". Така собі фізкультурно-клоунадна життєорганізація. Виходить.

Гости

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