Раздел: Курьезы
Путин насмешил сеть своими пельменями
Путин ещё и готовит теперь.
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в Китай испек лепешку и слепил "пельмени", чем изрядно повеселил пользователей социальных сетей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.
"Сам уже как ботоксный пельмень. Оно ещё и готовит теперь. Когда он уже в прямом эфире будет осеменять коров и принимать роды у свиноматок?", - комментирует событие украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
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"Оно готовило. В перерывах между амфорами и стерхами. Старый клоун", "Тю. А де лопата?", "С Новичком?", "Когда выгонят - будет китайцев кормить", "да чем ваш путин только не занимается. только не тем чем должен", - также комментируют кадры пользователи сети.
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в Китай испек лепешку и слепил "пельмени", чем изрядно повеселил пользователей социальных сетей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующие фото и видео опубликованы в Twitter российского пропагандиста Дмитрия Смирнова.
"Сам уже как ботоксный пельмень. Оно ещё и готовит теперь. Когда он уже в прямом эфире будет осеменять коров и принимать роды у свиноматок?", - комментирует событие украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Читайте также: Мужчина насмешил Сеть «беременной» фотосессией
"Оно готовило. В перерывах между амфорами и стерхами. Старый клоун", "Тю. А де лопата?", "С Новичком?", "Когда выгонят - будет китайцев кормить", "да чем ваш путин только не занимается. только не тем чем должен", - также комментируют кадры пользователи сети.
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