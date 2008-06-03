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Ограбление провалилось: полярный медведь залез в окно отеля и застрял

Ограбление провалилось: полярный медведь залез в окно отеля и застрялНесколько мешков с пищевыми отходами разорваны.

Медведь пробрался в отель Isfjord Radio на Шпицбергене, разворотил кладовку с продуктами, а когда попытался скрыться с места преступления, затрял в окне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vokrugsveta.ua.

Воришку нашла экскурсовод Малин Старк. Женщина увидела сломанную дверь и следы лап и сразу поняла, в чем дело. Полярные медведи здесь не редкость: их число (около 3 тыс.) в несколько раз превышает количество жителей.

Заглянув внутрь складского помещения, Старк увидела, что несколько мешков с пищевыми отходами разорваны, а бутылки с вином разбиты. Затем она услышала шум и поняла, что незваный гость все еще на месте. По иронии судьбы медведь застрял в окне. Дверь за ним захлопнулась, и ему не оставалось ничего другого, кроме как попытаться выбраться через окно. Но план не сработал.

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Экскурсовод говорит, что, увидев хищника, не испугалась, а скорее почувствовала «прилив адреналина», поэтому даже успела сделать несколько фото на память.
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 Теги: медведь, отель

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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