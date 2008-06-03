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Раздел: Курьезы  
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Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром

Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуромОчень смешная подборка.

Наглядный пример перебора с силиконом, ботексом, автозагаром, одеждой, аксессуарами и макияжем! Жертвы гламура...Стать королевой сети среди главных гламурных дур очень просто: силиконовые губы по килограмму каждая (чтобы при походке вибрировали как желе и чавкали), адские брови (натуральные выщипать, а на их месте перманентным толстым черным маркером нарисовать новые, и чтобы пол лба закрывали).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Скулы тоже надо накачать ботоксом, а щеки втянуть в гортань. Побольше автозагара, чтобы кожа выглядела как у цыпленка гриль на вертеле. Обязательно - наращенные ногти на руках и ногах! Ну а из одежды китайский Армани, Гуччи, Луи Виттон.

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Не обязательно - можно купить все это настоящее, дорого только.... Да и зачем? Сколько ещё молодых и красивых девушек станут жертвами моды и гламура?

Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром
Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром
Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром
Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром
Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром
Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром

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 Теги: женщины, гламур

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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