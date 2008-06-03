Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром

Очень смешная подборка.



Наглядный пример перебора с силиконом, ботексом, автозагаром, одеждой, аксессуарами и макияжем! Жертвы гламура...Стать королевой сети среди главных гламурных дур очень просто: силиконовые губы по килограмму каждая (чтобы при походке вибрировали как желе и чавкали), адские брови (натуральные выщипать, а на их месте перманентным толстым черным маркером нарисовать новые, и чтобы пол лба закрывали).



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Скулы тоже надо накачать ботоксом, а щеки втянуть в гортань. Побольше автозагара, чтобы кожа выглядела как у цыпленка гриль на вертеле. Обязательно - наращенные ногти на руках и ногах! Ну а из одежды китайский Армани, Гуччи, Луи Виттон.



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Не обязательно - можно купить все это настоящее, дорого только.... Да и зачем? Сколько ещё молодых и красивых девушек станут жертвами моды и гламура?















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Наглядный пример перебора с силиконом, ботексом, автозагаром, одеждой, аксессуарами и макияжем! Жертвы гламура...Стать королевой сети среди главных гламурных дур очень просто: силиконовые губы по килограмму каждая (чтобы при походке вибрировали как желе и чавкали), адские брови (натуральные выщипать, а на их месте перманентным толстым черным маркером нарисовать новые, и чтобы пол лба закрывали).Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua Скулы тоже надо накачать ботоксом, а щеки втянуть в гортань. Побольше автозагара, чтобы кожа выглядела как у цыпленка гриль на вертеле. Обязательно - наращенные ногти на руках и ногах! Ну а из одежды китайский Армани, Гуччи, Луи Виттон.Не обязательно - можно купить все это настоящее, дорого только.... Да и зачем? Сколько ещё молодых и красивых девушек станут жертвами моды и гламура?



