Раздел: Курьезы
Очень смешные женщины, которые переборщили с гламуром
Очень смешная подборка.
Наглядный пример перебора с силиконом, ботексом, автозагаром, одеждой, аксессуарами и макияжем! Жертвы гламура...Стать королевой сети среди главных гламурных дур очень просто: силиконовые губы по килограмму каждая (чтобы при походке вибрировали как желе и чавкали), адские брови (натуральные выщипать, а на их месте перманентным толстым черным маркером нарисовать новые, и чтобы пол лба закрывали).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Скулы тоже надо накачать ботоксом, а щеки втянуть в гортань. Побольше автозагара, чтобы кожа выглядела как у цыпленка гриль на вертеле. Обязательно - наращенные ногти на руках и ногах! Ну а из одежды китайский Армани, Гуччи, Луи Виттон.
Читайте также: Уморительные фото девушек, переборщивших с гламуром
Не обязательно - можно купить все это настоящее, дорого только.... Да и зачем? Сколько ещё молодых и красивых девушек станут жертвами моды и гламура?
Наглядный пример перебора с силиконом, ботексом, автозагаром, одеждой, аксессуарами и макияжем! Жертвы гламура...Стать королевой сети среди главных гламурных дур очень просто: силиконовые губы по килограмму каждая (чтобы при походке вибрировали как желе и чавкали), адские брови (натуральные выщипать, а на их месте перманентным толстым черным маркером нарисовать новые, и чтобы пол лба закрывали).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Скулы тоже надо накачать ботоксом, а щеки втянуть в гортань. Побольше автозагара, чтобы кожа выглядела как у цыпленка гриль на вертеле. Обязательно - наращенные ногти на руках и ногах! Ну а из одежды китайский Армани, Гуччи, Луи Виттон.
Читайте также: Уморительные фото девушек, переборщивших с гламуром
Не обязательно - можно купить все это настоящее, дорого только.... Да и зачем? Сколько ещё молодых и красивых девушек станут жертвами моды и гламура?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
692
0
Оставьте свой комментарий