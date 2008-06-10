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Раздел: Курьезы  
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Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов

Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотовЛучший способ поднять настроение.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
Начните утро с улыбки: подборка лучших анекдотов
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 10:26 » Автор: Анна Мартынова
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