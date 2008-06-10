Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день

Ох уж эти девушки.



Если бы у женской части редакции спросили, что же такого сложного может быть в жизни девушек, то мы бы немедленно показали эту статью. Хорошо, что есть верные подруги, читающие мысли, и чувство юмора, которое спасает даже в самых дурацких ситуациях, передает



Предлагаем взглянуть, из чего на самом деле состоят будни прекрасной половины человечества. Девушки, а с вами случалось подобное?



1. Селфи для парня и селфи для лучшей подруги







2. Когда решила немного закупиться в интернет-магазине







3. Слишком жизненно







4. «Моя знакомая купила себе куртку с шипами и пошла в ней на рок-концерт, где была куча народа»







5. Хорошо, когда твоя подружка экстрасенс







6. Я: Сделаю-ка себе аккуратные маленькие стрелки



Я спустя 4 секунды:







7. Когда он сказал какую-то ерунду, пытается извиниться, а ты говоришь: «Не трогай меня»







8. «Решила показать парню, какая я хорошая хозяйка»







9. «Как я хожу по квартире, когда надеваю тканевую маску»







10. Когда автозагар слезает и ты становишься похожей на это







11. Как выглядит по-настоящему тяжелый выбор







12. Когда любишь носить красивые длинные ногти, но не любишь вот это







13. «У меня волосы до поясницы. Посидела 5 минут после душа, чтобы поговорить по телефону, и вот что стало с кроватью»







14. Все-таки мужчины ничего не понимают в нарядах







15. «Этот лифчик так хорошо сидел на мне, но стиральная машинка взяла и прикончила его! Деликатная стирка, ты мне наврала!»







16. Когда пытаешься собрать длинные волосы в пучок и выходит то, что выходит







17. Я: У меня длинные волосы, это так классно!

Тоже я:







18. Вечная проблема







19. Когда спорила 30 минут, а потом вдруг поняла, что была неправа







20. Все мои подруги в Facebook и я







21. Я: У меня нет денег, я совсем на мели

Тоже я:







22. Когда рассталась с парнем, начала встречаться с новым, но рассталась и с ним







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23. Когда понимаешь, что тебе больше никогда в жизни не нужно будет мыть посуду





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Если бы у женской части редакции спросили, что же такого сложного может быть в жизни девушек, то мы бы немедленно показали эту статью. Хорошо, что есть верные подруги, читающие мысли, и чувство юмора, которое спасает даже в самых дурацких ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Предлагаем взглянуть, из чего на самом деле состоят будни прекрасной половины человечества. Девушки, а с вами случалось подобное?1. Селфи для парня и селфи для лучшей подруги2. Когда решила немного закупиться в интернет-магазине3. Слишком жизненно4. «Моя знакомая купила себе куртку с шипами и пошла в ней на рок-концерт, где была куча народа»5. Хорошо, когда твоя подружка экстрасенс6. Я: Сделаю-ка себе аккуратные маленькие стрелкиЯ спустя 4 секунды:7. Когда он сказал какую-то ерунду, пытается извиниться, а ты говоришь: «Не трогай меня»8. «Решила показать парню, какая я хорошая хозяйка»9. «Как я хожу по квартире, когда надеваю тканевую маску»10. Когда автозагар слезает и ты становишься похожей на это11. Как выглядит по-настоящему тяжелый выбор12. Когда любишь носить красивые длинные ногти, но не любишь вот это13. «У меня волосы до поясницы. Посидела 5 минут после душа, чтобы поговорить по телефону, и вот что стало с кроватью»14. Все-таки мужчины ничего не понимают в нарядах15. «Этот лифчик так хорошо сидел на мне, но стиральная машинка взяла и прикончила его! Деликатная стирка, ты мне наврала!»16. Когда пытаешься собрать длинные волосы в пучок и выходит то, что выходит17. Я: У меня длинные волосы, это так классно!Тоже я:18. Вечная проблема19. Когда спорила 30 минут, а потом вдруг поняла, что была неправа20. Все мои подруги в Facebook и я21. Я: У меня нет денег, я совсем на мелиТоже я:22. Когда рассталась с парнем, начала встречаться с новым, но рассталась и с ним23. Когда понимаешь, что тебе больше никогда в жизни не нужно будет мыть посуду



