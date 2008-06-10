Раздел: Курьезы
Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день
Ох уж эти девушки.
Если бы у женской части редакции спросили, что же такого сложного может быть в жизни девушек, то мы бы немедленно показали эту статью. Хорошо, что есть верные подруги, читающие мысли, и чувство юмора, которое спасает даже в самых дурацких ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем взглянуть, из чего на самом деле состоят будни прекрасной половины человечества. Девушки, а с вами случалось подобное?
1. Селфи для парня и селфи для лучшей подруги
2. Когда решила немного закупиться в интернет-магазине
3. Слишком жизненно
4. «Моя знакомая купила себе куртку с шипами и пошла в ней на рок-концерт, где была куча народа»
5. Хорошо, когда твоя подружка экстрасенс
6. Я: Сделаю-ка себе аккуратные маленькие стрелки
Я спустя 4 секунды:
7. Когда он сказал какую-то ерунду, пытается извиниться, а ты говоришь: «Не трогай меня»
8. «Решила показать парню, какая я хорошая хозяйка»
9. «Как я хожу по квартире, когда надеваю тканевую маску»
10. Когда автозагар слезает и ты становишься похожей на это
11. Как выглядит по-настоящему тяжелый выбор
12. Когда любишь носить красивые длинные ногти, но не любишь вот это
13. «У меня волосы до поясницы. Посидела 5 минут после душа, чтобы поговорить по телефону, и вот что стало с кроватью»
14. Все-таки мужчины ничего не понимают в нарядах
15. «Этот лифчик так хорошо сидел на мне, но стиральная машинка взяла и прикончила его! Деликатная стирка, ты мне наврала!»
16. Когда пытаешься собрать длинные волосы в пучок и выходит то, что выходит
17. Я: У меня длинные волосы, это так классно!
Тоже я:
18. Вечная проблема
19. Когда спорила 30 минут, а потом вдруг поняла, что была неправа
20. Все мои подруги в Facebook и я
21. Я: У меня нет денег, я совсем на мели
Тоже я:
22. Когда рассталась с парнем, начала встречаться с новым, но рассталась и с ним
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
23. Когда понимаешь, что тебе больше никогда в жизни не нужно будет мыть посуду
Если бы у женской части редакции спросили, что же такого сложного может быть в жизни девушек, то мы бы немедленно показали эту статью. Хорошо, что есть верные подруги, читающие мысли, и чувство юмора, которое спасает даже в самых дурацких ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем взглянуть, из чего на самом деле состоят будни прекрасной половины человечества. Девушки, а с вами случалось подобное?
1. Селфи для парня и селфи для лучшей подруги
2. Когда решила немного закупиться в интернет-магазине
3. Слишком жизненно
4. «Моя знакомая купила себе куртку с шипами и пошла в ней на рок-концерт, где была куча народа»
5. Хорошо, когда твоя подружка экстрасенс
6. Я: Сделаю-ка себе аккуратные маленькие стрелки
Я спустя 4 секунды:
7. Когда он сказал какую-то ерунду, пытается извиниться, а ты говоришь: «Не трогай меня»
8. «Решила показать парню, какая я хорошая хозяйка»
9. «Как я хожу по квартире, когда надеваю тканевую маску»
10. Когда автозагар слезает и ты становишься похожей на это
11. Как выглядит по-настоящему тяжелый выбор
12. Когда любишь носить красивые длинные ногти, но не любишь вот это
13. «У меня волосы до поясницы. Посидела 5 минут после душа, чтобы поговорить по телефону, и вот что стало с кроватью»
14. Все-таки мужчины ничего не понимают в нарядах
15. «Этот лифчик так хорошо сидел на мне, но стиральная машинка взяла и прикончила его! Деликатная стирка, ты мне наврала!»
16. Когда пытаешься собрать длинные волосы в пучок и выходит то, что выходит
17. Я: У меня длинные волосы, это так классно!
Тоже я:
18. Вечная проблема
19. Когда спорила 30 минут, а потом вдруг поняла, что была неправа
20. Все мои подруги в Facebook и я
21. Я: У меня нет денег, я совсем на мели
Тоже я:
22. Когда рассталась с парнем, начала встречаться с новым, но рассталась и с ним
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
23. Когда понимаешь, что тебе больше никогда в жизни не нужно будет мыть посуду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2649
0
Оставьте свой комментарий