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Раздел: Курьезы  
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Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый деньОх уж эти девушки.

Если бы у женской части редакции спросили, что же такого сложного может быть в жизни девушек, то мы бы немедленно показали эту статью. Хорошо, что есть верные подруги, читающие мысли, и чувство юмора, которое спасает даже в самых дурацких ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем взглянуть, из чего на самом деле состоят будни прекрасной половины человечества. Девушки, а с вами случалось подобное?

1. Селфи для парня и селфи для лучшей подруги

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


2. Когда решила немного закупиться в интернет-магазине

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


3. Слишком жизненно

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


4. «Моя знакомая купила себе куртку с шипами и пошла в ней на рок-концерт, где была куча народа»

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


5. Хорошо, когда твоя подружка экстрасенс

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


6. Я: Сделаю-ка себе аккуратные маленькие стрелки

Я спустя 4 секунды:

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


7. Когда он сказал какую-то ерунду, пытается извиниться, а ты говоришь: «Не трогай меня»

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


8. «Решила показать парню, какая я хорошая хозяйка»

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


9. «Как я хожу по квартире, когда надеваю тканевую маску»

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


10. Когда автозагар слезает и ты становишься похожей на это

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


11. Как выглядит по-настоящему тяжелый выбор

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


12. Когда любишь носить красивые длинные ногти, но не любишь вот это

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


13. «У меня волосы до поясницы. Посидела 5 минут после душа, чтобы поговорить по телефону, и вот что стало с кроватью»

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


14. Все-таки мужчины ничего не понимают в нарядах

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


15. «Этот лифчик так хорошо сидел на мне, но стиральная машинка взяла и прикончила его! Деликатная стирка, ты мне наврала!»

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


16. Когда пытаешься собрать длинные волосы в пучок и выходит то, что выходит

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


17. Я: У меня длинные волосы, это так классно!
Тоже я:

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


18. Вечная проблема

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


19. Когда спорила 30 минут, а потом вдруг поняла, что была неправа

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


20. Все мои подруги в Facebook и я

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


21. Я: У меня нет денег, я совсем на мели
Тоже я:

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


22. Когда рассталась с парнем, начала встречаться с новым, но рассталась и с ним

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день


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23. Когда понимаешь, что тебе больше никогда в жизни не нужно будет мыть посуду

Уморительные проблемы, с которыми девушки сталкиваются почти каждый день

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 Теги: проблеы, девушки

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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