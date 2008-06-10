Раздел: Курьезы
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Загар может быть "коварным".
Первые дни лета пролетели очень быстро и большинство из нас уже начинает планировать свой отпуск и мысленно уже наслаждается морем, солнцем и песком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Н.
Каждый год, в глянцевых журналах и в эфире телеканалов, врачи рассказывают о том, что долгожданная теплая погода может нанести непоправимый вред нашей коже и здоровью в целом. Ведь находясь на открытом солнце можно загореть в течении часа и получить солнечные ожоги.
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Но самое сложное в летнее время — это получить равномерный загар. И это удаётся далеко не каждому. Представляем вам забавные фотографии, которые это наглядно доказывают.
Первые дни лета пролетели очень быстро и большинство из нас уже начинает планировать свой отпуск и мысленно уже наслаждается морем, солнцем и песком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Н.
Каждый год, в глянцевых журналах и в эфире телеканалов, врачи рассказывают о том, что долгожданная теплая погода может нанести непоправимый вред нашей коже и здоровью в целом. Ведь находясь на открытом солнце можно загореть в течении часа и получить солнечные ожоги.
Читайте также: Забавные фотки животных, умеющих внезапно появляться в кадре
Но самое сложное в летнее время — это получить равномерный загар. И это удаётся далеко не каждому. Представляем вам забавные фотографии, которые это наглядно доказывают.
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