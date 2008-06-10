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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки людей, не умеющих загорать

Забавные фотки людей, не умеющих загорать Загар может быть "коварным".

Первые дни лета пролетели очень быстро и большинство из нас уже начинает планировать свой отпуск и мысленно уже наслаждается морем, солнцем и песком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Н.

Каждый год, в глянцевых журналах и в эфире телеканалов, врачи рассказывают о том, что долгожданная теплая погода может нанести непоправимый вред нашей коже и здоровью в целом. Ведь находясь на открытом солнце можно загореть в течении часа и получить солнечные ожоги.

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Но самое сложное в летнее время — это получить равномерный загар. И это удаётся далеко не каждому. Представляем вам забавные фотографии, которые это наглядно доказывают.

Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
Забавные фотки людей, не умеющих загорать
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 Теги: загар, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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