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В Сети высмеяли нелепые восковые фигуры мировых лидеров
Фигуры выставили на одной из Шанхайских выставок.
Восковые фигуры президента Владимира Путина, Дональда Трампа и Ким Чен Ына насмешили толпу, которые пришли на шанхайскую ярмарку по продаже оборудования и мебели для кухонь и ванных комнат, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Три фигуры в натуральную величину были очень похожи на живых людей. Однако Трампа можно было узнать только благодаря фирменной прическе и пальцу. Владимира Путина автор наградил яркими рыжими волосами и бровями. На самом деле у него волосы светло-коричневые", - говорится в сообщении.
В то же время лицо китайского лидера "выглядело спокойнее, чем в реальной жизни".
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"Лицо Ким Чен Ына выглядило заметно похудевшим и заметно спокойнее, чем в реальной жизни. Он имеет наименьшую схожесть со всех трех фигур", - подчеркивается в тексте сообщения.
Восковые фигуры президента Владимира Путина, Дональда Трампа и Ким Чен Ына насмешили толпу, которые пришли на шанхайскую ярмарку по продаже оборудования и мебели для кухонь и ванных комнат, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Три фигуры в натуральную величину были очень похожи на живых людей. Однако Трампа можно было узнать только благодаря фирменной прическе и пальцу. Владимира Путина автор наградил яркими рыжими волосами и бровями. На самом деле у него волосы светло-коричневые", - говорится в сообщении.
В то же время лицо китайского лидера "выглядело спокойнее, чем в реальной жизни".
Читайте также: Самые неудачные восковые фигуры знаменитостей. Фото
"Лицо Ким Чен Ына выглядило заметно похудевшим и заметно спокойнее, чем в реальной жизни. Он имеет наименьшую схожесть со всех трех фигур", - подчеркивается в тексте сообщения.
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