» » В Сети высмеяли нелепые восковые фигуры мировых лидеров
Раздел: Курьезы  
0

В Сети высмеяли нелепые восковые фигуры мировых лидеров

В Сети высмеяли нелепые восковые фигуры мировых лидеровФигуры выставили на одной из Шанхайских выставок.

Восковые фигуры президента Владимира Путина, Дональда Трампа и Ким Чен Ына насмешили толпу, которые пришли на шанхайскую ярмарку по продаже оборудования и мебели для кухонь и ванных комнат, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Три фигуры в натуральную величину были очень похожи на живых людей. Однако Трампа можно было узнать только благодаря фирменной прическе и пальцу. Владимира Путина автор наградил яркими рыжими волосами и бровями. На самом деле у него волосы светло-коричневые", - говорится в сообщении.

В Сети высмеяли нелепые восковые фигуры мировых лидеров


В то же время лицо китайского лидера "выглядело спокойнее, чем в реальной жизни".

В Сети высмеяли нелепые восковые фигуры мировых лидеров


Читайте также: Самые неудачные восковые фигуры знаменитостей. Фото

"Лицо Ким Чен Ына выглядило заметно похудевшим и заметно спокойнее, чем в реальной жизни. Он имеет наименьшую схожесть со всех трех фигур", - подчеркивается в тексте сообщения.

В Сети высмеяли нелепые восковые фигуры мировых лидеров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: политики, восковая фигура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
     569
     0

Похожие новости по теме

«Схватку» Трампа и Путина высмеяли в свежей карикатуре «Схватку» Трампа и Путина высмеяли в свежей карикатуре

Новая работа Сергея Елкина.

"Настоящее лицо плешфюрера": в сети жестко высмеяли Путина

В сети насмехаются над снимком Путина и Медведева в Крыму.

«Первый удар против свинки Пеппы»: в Сети смеются над карикатурой Путина «Первый удар против свинки Пеппы»: в Сети смеются над карикатурой Путина

Президент РФ изображен в виде фигуры на шахматной доске

В соцсетях высмеяли Роналду за его фото с восковым клоном В соцсетях высмеяли Роналду за его фото с восковым клоном

Футболист сфотографировался в компании собственной восковой фигуры.

Восковые фигурки Захарченко и Путина развеселили Интернет Восковые фигурки Захарченко и Путина развеселили Интернет

Путин и Захарченко вышли "уродцами".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх