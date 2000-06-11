Раздел: Курьезы
«Квартал-95» показал свою версию Последнего звонка
Уже не дети.
Ни для кого не секрет, что в этот день школьники веселятся на всю катушку. Именно об этом юмористический номер от студии 95 квартал, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Начинается все с того, что одиннадцатиклассник несет на плече девочку, которая звонит в школьный звонок. И для всех в округе это сигнал, что пора уносить ноги.
Мамы забирают детей с детских площадок, участковый встает на защиту мальчишек, играющих во дворе, жильцы закрывают окна и двери. А всё потому что на улицы выходят они – выпускники!
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И вот звучат последние слова поздравлений, и начинается веселье! Бывшие школьники танцуют, поют и развлекаются. И в этот момент посторонним лучше не попадаться им на глаза, ведь кто знает, чем это может закончиться!
Ни для кого не секрет, что в этот день школьники веселятся на всю катушку. Именно об этом юмористический номер от студии 95 квартал, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Начинается все с того, что одиннадцатиклассник несет на плече девочку, которая звонит в школьный звонок. И для всех в округе это сигнал, что пора уносить ноги.
Мамы забирают детей с детских площадок, участковый встает на защиту мальчишек, играющих во дворе, жильцы закрывают окна и двери. А всё потому что на улицы выходят они – выпускники!
Читайте также: В Днепре во время последнего звонка бросили дымовую шашку. Видео
И вот звучат последние слова поздравлений, и начинается веселье! Бывшие школьники танцуют, поют и развлекаются. И в этот момент посторонним лучше не попадаться им на глаза, ведь кто знает, чем это может закончиться!
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