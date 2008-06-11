» » Неугомонный котенок не позволил собаке насладиться косточкой
Раздел: Курьезы  
0

Неугомонный котенок не позволил собаке насладиться косточкой

Неугомонный котенок не позволил собаке насладиться косточкойКотенка увлек хвост собаки.

Когда собака породы американский стаффордширский терьер по кличке Фли вознамерилась спокойно погрызть кость, она не ожидала, что столкнётся с маленьким назойливым препятствием, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua

Котёнок Грейджой, живущий с Фли в одном доме, крайне заинтересовался собачьим хвостом — особенно если учесть, что Фли от удовольствия принялась им вилять.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Такая интересная движущаяся игрушка привела маленького хулигана в восторг, и бедной собаке пришлось в конечном итоге спрятать хвост под себя, чтобы несносный котёнок наконец-то от неё отстал.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: котенок, собака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
     2300
     0

Похожие новости по теме

Словно котенок: слоненок, обожающий ласки, стал звездой YouTube Словно котенок: слоненок, обожающий ласки, стал звездой YouTube

Он не хотел отпускать девушку.

Собака хаски стала лучшей няней для котенка Собака хаски стала лучшей няней для котенка

Результат успели снять на камеру.

Котенок, живущий в Днепровской ОГА, удивил своими способностями Котенок, живущий в Днепровской ОГА, удивил своими способностями

Малыш взял ситуацию в свои лапы.

Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Чихуахуа уже успел повидать мир.

Невероятная реакция котенка на приход хозяев Невероятная реакция котенка на приход хозяев

Котенок-попрыгун стал звездой интернета.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх