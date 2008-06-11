Раздел: Курьезы
Неугомонный котенок не позволил собаке насладиться косточкой
Котенка увлек хвост собаки.
Когда собака породы американский стаффордширский терьер по кличке Фли вознамерилась спокойно погрызть кость, она не ожидала, что столкнётся с маленьким назойливым препятствием, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua
Котёнок Грейджой, живущий с Фли в одном доме, крайне заинтересовался собачьим хвостом — особенно если учесть, что Фли от удовольствия принялась им вилять.
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Такая интересная движущаяся игрушка привела маленького хулигана в восторг, и бедной собаке пришлось в конечном итоге спрятать хвост под себя, чтобы несносный котёнок наконец-то от неё отстал.
Когда собака породы американский стаффордширский терьер по кличке Фли вознамерилась спокойно погрызть кость, она не ожидала, что столкнётся с маленьким назойливым препятствием, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua
Котёнок Грейджой, живущий с Фли в одном доме, крайне заинтересовался собачьим хвостом — особенно если учесть, что Фли от удовольствия принялась им вилять.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Такая интересная движущаяся игрушка привела маленького хулигана в восторг, и бедной собаке пришлось в конечном итоге спрятать хвост под себя, чтобы несносный котёнок наконец-то от неё отстал.
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