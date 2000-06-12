Раздел: Курьезы
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Их родителям понадобится много терпения.
За подобные развлечения многим из этих детей точно достанется от родителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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За подобные развлечения многим из этих детей точно достанется от родителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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