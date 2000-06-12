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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки детей, которым некогда скучать

Забавные фотки детей, которым некогда скучатьИх родителям понадобится много терпения.

За подобные развлечения многим из этих детей точно достанется от родителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
Забавные фотки детей, которым некогда скучать
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 Теги: дети, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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