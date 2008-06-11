Раздел: Курьезы
Свежие фотомемы на все случаи жизни
Пять минут отличного настроения.
Представляем вашему вниманию свежую коллекцию отличных фотомемов, которые вызовут улыбку и поднимут настроение! Очередная порция прикольных картинок со смешными подписями, которые вызовут улыбку и поднимут настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Представляем вашему вниманию свежую коллекцию отличных фотомемов, которые вызовут улыбку и поднимут настроение! Очередная порция прикольных картинок со смешными подписями, которые вызовут улыбку и поднимут настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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