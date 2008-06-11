Раздел: Курьезы
Маразм крепчал: в школах ОРДЛО выпустили газету «Вежливые человечки»
Детей приучают к местной "идеологии".
На оккупированной территории Донбасса среди школьников активно распространяют «литературу» откровенно сепаратистского характера, передает Хроника.инфо со ссылкой на farwater.net.
Отмечается, что в школах ОРДЛО на сегодняшний день обучаются более 200 тысяч детей и подростков. Группировки «ДНР» и «ЛНР» прикладывают все силы, чтобы внушить детям неприязнь ко всему украинскому и заставить поверить в исключительность «народа Донбасса», считают педагоги подконтрольной Украине территории. Подмена истории, минимизация украинского языка и литературы, милитаризация школ – все эти приемы эксперты называют «образовательным террором». Они считают, что Украина практически не предпринимает контрмер.
Галичанин, ты пришел к нам в Донецк убивать,
Стариков и детей на куски разрывать!
А убить свою мать хватило бы духу?
Для чего, киевлянин, ты пришел убивать?
В голубиной семье черным вороном стать!»
Такие стихи читают школьники ОРДЛО на утренниках. Разумеется, выбирают дети их себе не сами. Воспитание в школах на территории, подконтрольной группировкам «ЛДНР», подчиненно основной цели – внушить детям, что Украина и украинцы – враги. А также заставить поверить в то, что жители Донбасса это особый народ, у которого корни в России, в Донецко-Криворожской республике, в «Новороссии». Других вариантов и альтернатив детям не оставляют. Ученые дали такой методике название – «образовательный террор».
В детском журнале пророссийских сепаратистов «Вежливые человечки» персонаж «Папа» с лицом Владимира Путина защищает Донбасс. Главный враг – «Укроп», который варят в «котлах». Результаты такой пропаганды будет очень сложно искоренить, считает народный депутат Виталий Курило.
«Когда Украина начнет возвращать Донбасс, мы столкнемся с агрессивной средой. Четыре года назад за Россию и против Украины кричали пенсионеры и провокаторы. Сейчас пропагандистская машина калечит души детей, забивает им мозги агрессией», – считает Виталий Курило.
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Также сообщается, что в школах ввели военную подготовку, а детей представители группировок возят на передовую и дают стрелять из настоящего оружия. Серьезных контрмер «террору в образовании» Украина не предпринимает, считает президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень. До сих пор на неподконтрольной территории почти нет доступа к украинским СМИ, а ведь в ОРДЛО осталось более 200 тысяч детей.
На оккупированной территории Донбасса среди школьников активно распространяют «литературу» откровенно сепаратистского характера, передает Хроника.инфо со ссылкой на farwater.net.
Отмечается, что в школах ОРДЛО на сегодняшний день обучаются более 200 тысяч детей и подростков. Группировки «ДНР» и «ЛНР» прикладывают все силы, чтобы внушить детям неприязнь ко всему украинскому и заставить поверить в исключительность «народа Донбасса», считают педагоги подконтрольной Украине территории. Подмена истории, минимизация украинского языка и литературы, милитаризация школ – все эти приемы эксперты называют «образовательным террором». Они считают, что Украина практически не предпринимает контрмер.
Галичанин, ты пришел к нам в Донецк убивать,
Стариков и детей на куски разрывать!
А убить свою мать хватило бы духу?
Для чего, киевлянин, ты пришел убивать?
В голубиной семье черным вороном стать!»
Такие стихи читают школьники ОРДЛО на утренниках. Разумеется, выбирают дети их себе не сами. Воспитание в школах на территории, подконтрольной группировкам «ЛДНР», подчиненно основной цели – внушить детям, что Украина и украинцы – враги. А также заставить поверить в то, что жители Донбасса это особый народ, у которого корни в России, в Донецко-Криворожской республике, в «Новороссии». Других вариантов и альтернатив детям не оставляют. Ученые дали такой методике название – «образовательный террор».
В детском журнале пророссийских сепаратистов «Вежливые человечки» персонаж «Папа» с лицом Владимира Путина защищает Донбасс. Главный враг – «Укроп», который варят в «котлах». Результаты такой пропаганды будет очень сложно искоренить, считает народный депутат Виталий Курило.
«Когда Украина начнет возвращать Донбасс, мы столкнемся с агрессивной средой. Четыре года назад за Россию и против Украины кричали пенсионеры и провокаторы. Сейчас пропагандистская машина калечит души детей, забивает им мозги агрессией», – считает Виталий Курило.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
Также сообщается, что в школах ввели военную подготовку, а детей представители группировок возят на передовую и дают стрелять из настоящего оружия. Серьезных контрмер «террору в образовании» Украина не предпринимает, считает президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень. До сих пор на неподконтрольной территории почти нет доступа к украинским СМИ, а ведь в ОРДЛО осталось более 200 тысяч детей.
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