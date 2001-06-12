«Marvel и DC отдыхают»: соцсети потешаются над случаем в украинском супермаркете

Мораль истории проста.



Пользователей социальных сетей повеселила история, которая произошла в одном из украинских супермаркетов,передает



История была опубликована в Twitter Rusavska.



По словам автора, кассир магазина заметил кровь у виска одной из покупательниц, предложив медицинскую помощь.



Женщина упорно отказывалась от помощи, пытаясь поспешно покинуть супермаркет. Ее все же удалось убедить присесть и снять кепку, под которой был обнаружен краденый фарш.



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"Конечно фарш начал протекать и вот Вам и кровь у виска, Шерлок! Мораль: каждая хорошая хозяйка знает: фарш надо класть в два пакета", - говорится в сообщении.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пользователей социальных сетей повеселила история, которая произошла в одном из украинских супермаркетов,передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua История была опубликована в Twitter Rusavska.По словам автора, кассир магазина заметил кровь у виска одной из покупательниц, предложив медицинскую помощь.Женщина упорно отказывалась от помощи, пытаясь поспешно покинуть супермаркет. Ее все же удалось убедить присесть и снять кепку, под которой был обнаружен краденый фарш."Конечно фарш начал протекать и вот Вам и кровь у виска, Шерлок! Мораль: каждая хорошая хозяйка знает: фарш надо класть в два пакета", - говорится в сообщении.



