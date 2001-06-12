Раздел: Курьезы
«Marvel и DC отдыхают»: соцсети потешаются над случаем в украинском супермаркете
Мораль истории проста.
Пользователей социальных сетей повеселила история, которая произошла в одном из украинских супермаркетов,передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua
История была опубликована в Twitter Rusavska.
По словам автора, кассир магазина заметил кровь у виска одной из покупательниц, предложив медицинскую помощь.
Женщина упорно отказывалась от помощи, пытаясь поспешно покинуть супермаркет. Ее все же удалось убедить присесть и снять кепку, под которой был обнаружен краденый фарш.
Читайте также: Соцсети потешаются над знаковым фото «украинского» Дубая
"Конечно фарш начал протекать и вот Вам и кровь у виска, Шерлок! Мораль: каждая хорошая хозяйка знает: фарш надо класть в два пакета", - говорится в сообщении.
Пользователей социальных сетей повеселила история, которая произошла в одном из украинских супермаркетов,передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua
История была опубликована в Twitter Rusavska.
По словам автора, кассир магазина заметил кровь у виска одной из покупательниц, предложив медицинскую помощь.
Женщина упорно отказывалась от помощи, пытаясь поспешно покинуть супермаркет. Ее все же удалось убедить присесть и снять кепку, под которой был обнаружен краденый фарш.
Читайте также: Соцсети потешаются над знаковым фото «украинского» Дубая
"Конечно фарш начал протекать и вот Вам и кровь у виска, Шерлок! Мораль: каждая хорошая хозяйка знает: фарш надо класть в два пакета", - говорится в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1584
0
Оставьте свой комментарий