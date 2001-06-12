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Раздел: Курьезы  
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«Marvel и DC отдыхают»: соцсети потешаются над случаем в украинском супермаркете

«Marvel и DC отдыхают»: соцсети потешаются над случаем в украинском супермаркетеМораль истории проста.

Пользователей социальных сетей повеселила история, которая произошла в одном из украинских супермаркетов,передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua

История была опубликована в Twitter Rusavska.

По словам автора, кассир магазина заметил кровь у виска одной из покупательниц, предложив медицинскую помощь.

Женщина упорно отказывалась от помощи, пытаясь поспешно покинуть супермаркет. Ее все же удалось убедить присесть и снять кепку, под которой был обнаружен краденый фарш.

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"Конечно фарш начал протекать и вот Вам и кровь у виска, Шерлок! Мораль: каждая хорошая хозяйка знает: фарш надо класть в два пакета", - говорится в сообщении.

«Marvel и DC отдыхают»: соцсети потешаются над случаем в украинском супермаркете
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 Теги: супермаркет, прикол

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Сегодня, 10:50 » Автор: Анна Мартынова
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