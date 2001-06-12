Раздел: Курьезы
Американец случайно подарил внучке «бородатого дракона»
Ящерица оказалась в посылке.
Когда мы заказываем что-либо через интернет, нам нужно быть готовыми к любым сюрпризам. В этом на собственном опыте убедились Эл и Крис Брумметт из Хемет-Сити (Калифорния, США), передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua[/url.
Супруги заказали велосипед для своей внучки, и когда долгожданная посылка прибыла, дедушка немедленно приступил к сборке детского велосипеда. Достав все детали, он с ужасом увидел, что из коробки на него кто-то таращится. Это оказалась ящерица. Теперь-то мужчина может говорить об этом со смехом, а в тот момент он ужасно испугался и лишь порадовался тому, что рядом не было его жены — увидев их необычного гостя, она от неожиданности могла бы оглушить супруга своими воплями.
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Вскоре в дом супругов прибыл сотрудник департамента дикой природы. Он идентифицировал ящерицу как бородатого дракона, вот только осталось тайной, как именно уставшее и голодное существо оказалось в посылке. Бородатых драконов вполне можно держать дома в качестве питомцев, но супругам Брумметт не очень-то пришлась по душе такая идея, так что их гость пока переехал жить в приют, сотрудники которого принялись подыскивать ему новых хозяев.
Когда мы заказываем что-либо через интернет, нам нужно быть готовыми к любым сюрпризам. В этом на собственном опыте убедились Эл и Крис Брумметт из Хемет-Сити (Калифорния, США), передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua[/url.
Супруги заказали велосипед для своей внучки, и когда долгожданная посылка прибыла, дедушка немедленно приступил к сборке детского велосипеда. Достав все детали, он с ужасом увидел, что из коробки на него кто-то таращится. Это оказалась ящерица. Теперь-то мужчина может говорить об этом со смехом, а в тот момент он ужасно испугался и лишь порадовался тому, что рядом не было его жены — увидев их необычного гостя, она от неожиданности могла бы оглушить супруга своими воплями.
Читайте также: [url=http://hronika.info/kurjozy/309368-karikaturist-izobrazil-putina-v-roli-truslivogo-drakona.html]Карикатурист изобразил Путина в роли трусливого дракона
Вскоре в дом супругов прибыл сотрудник департамента дикой природы. Он идентифицировал ящерицу как бородатого дракона, вот только осталось тайной, как именно уставшее и голодное существо оказалось в посылке. Бородатых драконов вполне можно держать дома в качестве питомцев, но супругам Брумметт не очень-то пришлась по душе такая идея, так что их гость пока переехал жить в приют, сотрудники которого принялись подыскивать ему новых хозяев.
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