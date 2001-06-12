Раздел: Курьезы
Встречу лидеров США и КНДР высмеяли новой карикатурой
Новая работа Сергея Елкина.
Известный российский художник Сергей Елкин представил яркую карикатуру на встречу президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующая карикатура была опубликована на странице в Facebook Deutsche Welle.
Отмечается, что Елкин емко отобразил суть исторического рукопожатия Трампа и Ким Чен Ына, - на рисунке лидер КНДР вылезает из ядерного бункера, чтобы протянуть руку президенту США.
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"А где же вечно-обиженный носастый володька? И лошадь печальную со своей немытоволосой наездницей набыкованной не нахожу...", "Жизнь - это великая диалектика, которая постоянно на живых примерах доказывает, что противоположности (крайности) рано или поздно сходятся", "Воистину историческое рукопожатие)", - прокомментировали рисунок в сети.
Известный российский художник Сергей Елкин представил яркую карикатуру на встречу президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующая карикатура была опубликована на странице в Facebook Deutsche Welle.
Отмечается, что Елкин емко отобразил суть исторического рукопожатия Трампа и Ким Чен Ына, - на рисунке лидер КНДР вылезает из ядерного бункера, чтобы протянуть руку президенту США.
Читайте также: ЧМ-2018 в России высмеяли новой карикатурой
"А где же вечно-обиженный носастый володька? И лошадь печальную со своей немытоволосой наездницей набыкованной не нахожу...", "Жизнь - это великая диалектика, которая постоянно на живых примерах доказывает, что противоположности (крайности) рано или поздно сходятся", "Воистину историческое рукопожатие)", - прокомментировали рисунок в сети.
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