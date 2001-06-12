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Раздел: Курьезы  
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Встречу лидеров США и КНДР высмеяли новой карикатурой

Встречу лидеров США и КНДР высмеяли новой карикатуройНовая работа Сергея Елкина.

Известный российский художник Сергей Елкин представил яркую карикатуру на встречу президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующая карикатура была опубликована на странице в Facebook Deutsche Welle.

Отмечается, что Елкин емко отобразил суть исторического рукопожатия Трампа и Ким Чен Ына, - на рисунке лидер КНДР вылезает из ядерного бункера, чтобы протянуть руку президенту США.

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"А где же вечно-обиженный носастый володька? И лошадь печальную со своей немытоволосой наездницей набыкованной не нахожу...", "Жизнь - это великая диалектика, которая постоянно на живых примерах доказывает, что противоположности (крайности) рано или поздно сходятся", "Воистину историческое рукопожатие)", - прокомментировали рисунок в сети.

Встречу лидеров США и КНДР высмеяли новой карикатурой
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 Теги: карикатура, США, КНДР

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Сегодня, 15:57 » Автор: Анна Мартынова
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