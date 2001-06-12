Раздел: Курьезы
Прикольные демотиваторы на все случаи жизни
Как тут не смеяться!
Эти демотиваторы обязательно поднимут ваше настроение на новый уровень, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные демотиваторы на любой вкус
Эти демотиваторы обязательно поднимут ваше настроение на новый уровень, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные демотиваторы на любой вкус
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