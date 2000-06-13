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Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудутВот это поздравления.

Представьте, что вместо пожеланий счастья на день рождения вы получили от подруги воздушный шарик с надписью «Годы тебя не пощадили». Как вы отреагируете? Уверены, что отвесите ей шуточный подзатыльник и посмеетесь вместе. А на ее день рождения, конечно, презентуете ей шарик с надписью «Старая корова». Ведь только вам двоим принадлежит неотъемлемое право троллить друг друга. Именно так и поступают герои нашей подборки, которые не упустят возможности выразить свою любовь со всем присущим им чувством юмора (которое порой заменяет им чувство такта, но тс-с-с), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ

Мы собрали примеры уникальных поздравлений от людей, которые по-своему представляют, что именно порадует их коллег, друзей и родственников.

«Я познакомился со своей будущей женой на вечеринке нашего общего друга, и это открытка, которую он подарил нам на свадьбу»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Я надеюсь, вы понимаете, что без меня вы оба были бы одиноки и несчастны. Поздравляю!»

«Сегодня мой последний день на работе, и по этому случаю я заказал торт»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Сожалею о вашей потере».

Когда твои друзья выбрали для тебя идеальный подарок

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Мое лицо на вечеринке».

«Так мой муж упаковал подарок. Это старое полотенце и веревка»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Моя жена сделала этот букет на день рождения своему отцу»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


Открытка для мамы

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Мам, а тебе было странно думать, что я использую твою грудь как первый источник еды? Для меня это офигеть как странно».

Есть или не есть, вот в чем вопрос

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Стоит своих калорий».

«Сделала открытку на день рождения сестры, которая терпеть не может любые проявления эмоций»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Сегодня твой день рождения. Удушающее количество любви.

— Пожалуйста, прекрати это делать».

«Мой муж — самый ужасный человек в мире. Он подарил мне это»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Мой именинный торт»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Спасибо, что терпите меня».

Когда твои друзья — фаталисты

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Другу подарили на день рождения конверт с деньгами»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Мой дедушка страшно доволен своим остроумием»

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


«Может использоваться как платежная карта. Подходит для Home Depot, Victoria’s Secret, Maggiano’s».

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Кхм, какие позитивные шарики

Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут


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 Теги: подарки, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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