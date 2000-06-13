Уморительные подарки, о которых вряд ли забудут

Вот это поздравления.



Представьте, что вместо пожеланий счастья на день рождения вы получили от подруги воздушный шарик с надписью «Годы тебя не пощадили». Как вы отреагируете? Уверены, что отвесите ей шуточный подзатыльник и посмеетесь вместе. А на ее день рождения, конечно, презентуете ей шарик с надписью «Старая корова». Ведь только вам двоим принадлежит неотъемлемое право троллить друг друга. Именно так и поступают герои нашей подборки, которые не упустят возможности выразить свою любовь со всем присущим им чувством юмора (которое порой заменяет им чувство такта, но тс-с-с), передает



Мы собрали примеры уникальных поздравлений от людей, которые по-своему представляют, что именно порадует их коллег, друзей и родственников.



«Я познакомился со своей будущей женой на вечеринке нашего общего друга, и это открытка, которую он подарил нам на свадьбу»







«Я надеюсь, вы понимаете, что без меня вы оба были бы одиноки и несчастны. Поздравляю!»



«Сегодня мой последний день на работе, и по этому случаю я заказал торт»







«Сожалею о вашей потере».



Когда твои друзья выбрали для тебя идеальный подарок







«Мое лицо на вечеринке».



«Так мой муж упаковал подарок. Это старое полотенце и веревка»







«Моя жена сделала этот букет на день рождения своему отцу»







Открытка для мамы







«Мам, а тебе было странно думать, что я использую твою грудь как первый источник еды? Для меня это офигеть как странно».



Есть или не есть, вот в чем вопрос







«Стоит своих калорий».



«Сделала открытку на день рождения сестры, которая терпеть не может любые проявления эмоций»







«Сегодня твой день рождения. Удушающее количество любви.



— Пожалуйста, прекрати это делать».



«Мой муж — самый ужасный человек в мире. Он подарил мне это»







«Мой именинный торт»







«Спасибо, что терпите меня».



Когда твои друзья — фаталисты







«Другу подарили на день рождения конверт с деньгами»







«Мой дедушка страшно доволен своим остроумием»







«Может использоваться как платежная карта. Подходит для Home Depot, Victoria’s Secret, Maggiano’s».



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Кхм, какие позитивные шарики







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Представьте, что вместо пожеланий счастья на день рождения вы получили от подруги воздушный шарик с надписью «Годы тебя не пощадили». Как вы отреагируете? Уверены, что отвесите ей шуточный подзатыльник и посмеетесь вместе. А на ее день рождения, конечно, презентуете ей шарик с надписью «Старая корова». Ведь только вам двоим принадлежит неотъемлемое право троллить друг друга. Именно так и поступают герои нашей подборки, которые не упустят возможности выразить свою любовь со всем присущим им чувством юмора (которое порой заменяет им чувство такта, но тс-с-с), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы собрали примеры уникальных поздравлений от людей, которые по-своему представляют, что именно порадует их коллег, друзей и родственников.«Я познакомился со своей будущей женой на вечеринке нашего общего друга, и это открытка, которую он подарил нам на свадьбу»«Я надеюсь, вы понимаете, что без меня вы оба были бы одиноки и несчастны. Поздравляю!»«Сегодня мой последний день на работе, и по этому случаю я заказал торт»«Сожалею о вашей потере».Когда твои друзья выбрали для тебя идеальный подарок«Мое лицо на вечеринке».«Так мой муж упаковал подарок. Это старое полотенце и веревка»«Моя жена сделала этот букет на день рождения своему отцу»Открытка для мамы«Мам, а тебе было странно думать, что я использую твою грудь как первый источник еды? Для меня это офигеть как странно».Есть или не есть, вот в чем вопрос«Стоит своих калорий».«Сделала открытку на день рождения сестры, которая терпеть не может любые проявления эмоций»«Сегодня твой день рождения. Удушающее количество любви.— Пожалуйста, прекрати это делать».«Мой муж — самый ужасный человек в мире. Он подарил мне это»«Мой именинный торт»«Спасибо, что терпите меня».Когда твои друзья — фаталисты«Другу подарили на день рождения конверт с деньгами»«Мой дедушка страшно доволен своим остроумием»«Может использоваться как платежная карта. Подходит для Home Depot, Victoria’s Secret, Maggiano’s».Кхм, какие позитивные шарики



