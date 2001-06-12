Раздел: Курьезы
Соцсети насмешил билборд Тимошенко в неудачном месте
Неоднозначный "новый курс".
На Полтавщине, в городе Кременчуг, бигборд с "новым курсом" Юлии Тимошенко разместили рядом с рекламой скоростного интернета, которую проиллюстрировали пикантными фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Интернет-провайдера рекламируют с помощью женских и мужских ягодиц в красном белье.
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На Полтавщине, в городе Кременчуг, бигборд с "новым курсом" Юлии Тимошенко разместили рядом с рекламой скоростного интернета, которую проиллюстрировали пикантными фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Интернет-провайдера рекламируют с помощью женских и мужских ягодиц в красном белье.
Читайте также: Соцсети насмешил «ассортимент» в супермаркетах «ЛНР»
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