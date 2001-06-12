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Раздел: Курьезы  
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Соцсети насмешил билборд Тимошенко в неудачном месте

Соцсети насмешил билборд Тимошенко в неудачном местеНеоднозначный "новый курс".

На Полтавщине, в городе Кременчуг, бигборд с "новым курсом" Юлии Тимошенко разместили рядом с рекламой скоростного интернета, которую проиллюстрировали пикантными фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Интернет-провайдера рекламируют с помощью женских и мужских ягодиц в красном белье.

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Соцсети насмешил билборд Тимошенко в неудачном месте
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 Теги: билборд, Тимошенко

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Сегодня, 11:52 » Автор: Анна Мартынова
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