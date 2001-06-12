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Сеть насмешила собака, обожающая играть с кирпичом

Сеть насмешила собака, обожающая играть с кирпичом Они просто неразлучны.

История того, как пес по кличке Санни стал домашним питомцем Арианы Смоук, полна драматизма. Санни вместе с его братьями и сестрами жил на улице в какой-то яме, в которой устроила логово их бездомная мама, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Однажды по этой улице ехала Ариана на своем автомобиле и вдруг увидела на обочине бездомную собаку. Женщина захотела ей помочь и тут к собаке подбежал целый выводок белых пушистых щенков.

Они были грязными и блохастыми, и женщина поняла, что не может их вот так тут оставить. Она забрала всю семью к себе домой, вымыла, выходила, вылечила. Потом пристроила маму и всех щенков, кроме одного. Это и был Санни.

"Мы слишком сильно успели привязаться к этому малышу и поэтому решили оставить его себе. И я никогда не жалела об этом".

С самого начала Санни был очень жизнерадостным, веселым и добродушным. Не очень умным, но большего ему и не требовалось. У него всего было вдоволь, еды, лакомств, игрушек. Но его самая любимая игрушка оказалась очень неожиданной вещью.

На полу в одной из комнат Арианы лежал ковер и один его край загнулся. Чтобы его выпрямить, женщина на время положила туда обычный кирпич с улицы. И щенок неожиданно воспылал к этому кирпичу большой любовью. Он начал его лизать, пробовал грызть и часто лежал с ним в обнимку.

"Наши две другие собаки совершенно не обращали внимания на этот кирпич. Но Санни решил, что теперь это будет его любимой игрушкой".

Санни стал просто одержим этим кирпичом, а семья надеялась, что с возрастом эта странная прихоть у него уйдет и кирпич можно будет выкинуть из комнаты.

Но Санни подрастал и становился красивым лохматым псом, похожим на золотистого ретривера. И все еще обожал кирпич.

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И даже когда он стал совсем взрослым, пес продолжал спать с кирпичом в обнимку или лежать, положив на него морду.

"Нам оставалось лишь привыкнуть к этому и больше не обращать внимания на его странности. Он глуповатый пес, мягко говоря. Он всегда в хорошем настроении и всегда счастлив, даже если попадает в неприятности. Но мы все равно все его очень любим", - рассказала Ариана.

Сеть насмешила собака, обожающая играть с кирпичом
Сеть насмешила собака, обожающая играть с кирпичом
Сеть насмешила собака, обожающая играть с кирпичом
Сеть насмешила собака, обожающая играть с кирпичом
Сеть насмешила собака, обожающая играть с кирпичом
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 Теги: собака, кирпич

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Сегодня, 14:48 » Автор: Анна Мартынова
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