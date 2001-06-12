Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии
Из окон видно обгоревшие развалины.
Окна отеля в Репино (Ленинградская область), где разместилась сборная Англии выходят на обгоревшие развалины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В сети данный факт вызвал веселое оживление среди пользователей.
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"Предложение от которого трудно отказаться))
подкинули им дровишек для писанины русофобской)
Припугнули англичан - норм !!!", - пишут в сети.
Окна отеля в Репино (Ленинградская область), где разместилась сборная Англии выходят на обгоревшие развалины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В сети данный факт вызвал веселое оживление среди пользователей.
Читайте также: Россияне метко высмеяли собственную сборную по футболу
"Предложение от которого трудно отказаться))
подкинули им дровишек для писанины русофобской)
Припугнули англичан - норм !!!", - пишут в сети.
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