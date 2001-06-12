» » В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии
Раздел: Курьезы  
0

В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии

В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная АнглииИз окон видно обгоревшие развалины.

Окна отеля в Репино (Ленинградская область), где разместилась сборная Англии выходят на обгоревшие развалины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В сети данный факт вызвал веселое оживление среди пользователей.

В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии


Читайте также: Россияне метко высмеяли собственную сборную по футболу

"Предложение от которого трудно отказаться))

подкинули им дровишек для писанины русофобской)

Припугнули англичан - норм !!!", - пишут в сети.

В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии
В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии
В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: отель, сборная Англии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:43 » Автор: Анна Мартынова
     49
     0

Похожие новости по теме

Сеть насмешили надежды Путина на сборную по футболу Сеть насмешили надежды Путина на сборную по футболу

Путин заявил, что сборная "выстрелит".

Россияне метко высмеяли собственную сборную по футболу Россияне метко высмеяли собственную сборную по футболу

Меткий юмор.

Время голубей: в Сети метко высмеяли проблемы со связью на оккупированном Донбассе Время голубей: в Сети метко высмеяли проблемы со связью на оккупированном Донбассе

Жителям псевдореспублик предлагают использовать голубей.

Свежее фото Захарченко высмеяли в Сети Свежее фото Захарченко высмеяли в Сети

Захарченко выбрал странный фон для снимка.

В Сети высмеяли «традиции» России В Сети высмеяли «традиции» России

Без ножа – никак.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх