В Сети высмеяли вид из окон отеля, в котором поселилась сборная Англии

Из окон видно обгоревшие развалины.



Окна отеля в Репино (Ленинградская область), где разместилась сборная Англии выходят на обгоревшие развалины, передает



В сети данный факт вызвал веселое оживление среди пользователей.







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"Предложение от которого трудно отказаться))



подкинули им дровишек для писанины русофобской)



Припугнули англичан - норм !!!", - пишут в сети.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Окна отеля в Репино (Ленинградская область), где разместилась сборная Англии выходят на обгоревшие развалины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф В сети данный факт вызвал веселое оживление среди пользователей."Предложение от которого трудно отказаться))подкинули им дровишек для писанины русофобской)Припугнули англичан - норм !!!", - пишут в сети.



