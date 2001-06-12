Раздел: Курьезы
Финны придумали новый тренд, который понравится лентяям
Новый скандинавский тренд.
Наконец кто-то придумал название для того, что мы и так делаем всю свою жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
В Финляндии сидеть одному дома, в трусах, с бокалом любимого алкоголя - настоящее национальное развлечение, которое даже имеет свое название. Финское «kalsarikännit», оно же «päntsdrunk» - выпивать дома в одиночестве, в одном белье.
А что еще делать финнам, в стране которых всегда холодно? Тренд стал настолько популярным, что о нем даже упоминают в путеводителях. Päntsdrunk - это часть финской культуры, настоящий национальный феномен.
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Представьте себе, интересный скандинавский образ жизни даже имеет свои емоджи, которые специально заказало Министерство иностранных дел Финляндии. На них парень в трусах держит пиво, а женщина пьет вино.
Наконец кто-то придумал название для того, что мы и так делаем всю свою жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
В Финляндии сидеть одному дома, в трусах, с бокалом любимого алкоголя - настоящее национальное развлечение, которое даже имеет свое название. Финское «kalsarikännit», оно же «päntsdrunk» - выпивать дома в одиночестве, в одном белье.
А что еще делать финнам, в стране которых всегда холодно? Тренд стал настолько популярным, что о нем даже упоминают в путеводителях. Päntsdrunk - это часть финской культуры, настоящий национальный феномен.
Читайте также: «Деды голодали»: новый российский тренд рассмешил соцсети
Представьте себе, интересный скандинавский образ жизни даже имеет свои емоджи, которые специально заказало Министерство иностранных дел Финляндии. На них парень в трусах держит пиво, а женщина пьет вино.
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