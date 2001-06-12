Раздел: Курьезы
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Смех, да и только!
Некоторые люди как ляпнут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай от смеха. А если они комментируют картинку в интернете, она тут же меняет свой смысл или становится мемом. Так что читайте про букет рептилий, старшего диванного эксперта и другие веселые штуки, ведь если бы существовал измеритель хорошего настроения, при чтении этой статьи он бы наверняка зашкаливал, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали комментарии пользователей, которые сначала говорят, а потом думают, и получается смешно.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Некоторые люди как ляпнут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай от смеха. А если они комментируют картинку в интернете, она тут же меняет свой смысл или становится мемом. Так что читайте про букет рептилий, старшего диванного эксперта и другие веселые штуки, ведь если бы существовал измеритель хорошего настроения, при чтении этой статьи он бы наверняка зашкаливал, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали комментарии пользователей, которые сначала говорят, а потом думают, и получается смешно.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1739
0
Оставьте свой комментарий