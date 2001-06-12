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Раздел: Курьезы  
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Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно

Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодноСмех, да и только!

Некоторые люди как ляпнут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай от смеха. А если они комментируют картинку в интернете, она тут же меняет свой смысл или становится мемом. Так что читайте про букет рептилий, старшего диванного эксперта и другие веселые штуки, ведь если бы существовал измеритель хорошего настроения, при чтении этой статьи он бы наверняка зашкаливал, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали комментарии пользователей, которые сначала говорят, а потом думают, и получается смешно.

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Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
Остроумные комментарии от тех, кто способен шутить над чем угодно
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 Теги: комментарии, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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