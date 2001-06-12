Раздел: Курьезы
Ожидания не оправдались: забавные фотки детей до и после школы
Впереди еще много таких дней.
Снимки детей до и после того, как они познали все прелести учебы. Вы помните свой первый день в школе? Некоторые с нетерпением ждали, чтобы снова увидеть своих школьных друзей, а некоторым уроки очень надоедали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мы подобрали для вас курьезные сравнения детей до и после посещения уроков. Некоторые родители же просто показали, какими их дети пришли домой. Эти малыши выглядят действительно не в восторге от школы.
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Снимки детей до и после того, как они познали все прелести учебы. Вы помните свой первый день в школе? Некоторые с нетерпением ждали, чтобы снова увидеть своих школьных друзей, а некоторым уроки очень надоедали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мы подобрали для вас курьезные сравнения детей до и после посещения уроков. Некоторые родители же просто показали, какими их дети пришли домой. Эти малыши выглядят действительно не в восторге от школы.
Читайте также: Забавные фотки детей, которых оставили наедине со своей фантазией
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