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Раздел: Курьезы  
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Ошибочка вышла: боевики «ЛНР» оконфузились с переименованием школы

Ошибочка вышла: боевики «ЛНР» оконфузились с переименованием школыБоевика убили его же соратники.

Так называемый "совет министров" террористической ЛНР принял решение присвоить школе в оккупированном Хрящеватом (Луганская область) имя боевика Геннадия Цыпкалова, который был убит своими же соратниками, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

На данный факт обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Торжественная линейка в Хрящеватом:

- Теперь, дети, наша школа носит имя Геннадия Цыпкалова, первого главы правительства ЛНР! Он погиб в 2016 году.

- А что с ним случилось?

- Его посадили в подвал наши защитники и запытали до смерти. Ошибочка вышла", - комментирует он событие.

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Ошибочка вышла: боевики «ЛНР» оконфузились с переименованием школы
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 Теги: ЛНР, конфуз

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Сегодня, 18:05 » Автор: Анна Мартынова
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