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Ошибочка вышла: боевики «ЛНР» оконфузились с переименованием школы
Боевика убили его же соратники.
Так называемый "совет министров" террористической ЛНР принял решение присвоить школе в оккупированном Хрящеватом (Луганская область) имя боевика Геннадия Цыпкалова, который был убит своими же соратниками, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На данный факт обратил внимание журналист Денис Казанский.
"Торжественная линейка в Хрящеватом:
- Теперь, дети, наша школа носит имя Геннадия Цыпкалова, первого главы правительства ЛНР! Он погиб в 2016 году.
- А что с ним случилось?
- Его посадили в подвал наши защитники и запытали до смерти. Ошибочка вышла", - комментирует он событие.
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Так называемый "совет министров" террористической ЛНР принял решение присвоить школе в оккупированном Хрящеватом (Луганская область) имя боевика Геннадия Цыпкалова, который был убит своими же соратниками, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На данный факт обратил внимание журналист Денис Казанский.
"Торжественная линейка в Хрящеватом:
- Теперь, дети, наша школа носит имя Геннадия Цыпкалова, первого главы правительства ЛНР! Он погиб в 2016 году.
- А что с ним случилось?
- Его посадили в подвал наши защитники и запытали до смерти. Ошибочка вышла", - комментирует он событие.
Читайте также: Ошибочка вышла: на Гавайах "случайно" предупредили о ракетном ударе
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