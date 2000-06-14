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Раздел: Курьезы  
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Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах

Смешные коты, спящие в самых неподходящих местахГлавное - чтобы им было удобно.

Домашнего любимца можно найти в самых неожиданных местах и позах, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua

Кроме кровати, где коты обожают отдыхать, они могут выбрать и другие места - несколько странные.

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Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
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 Теги: кот, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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