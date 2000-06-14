Раздел: Курьезы
Смешные коты, спящие в самых неподходящих местах
Главное - чтобы им было удобно.
Домашнего любимца можно найти в самых неожиданных местах и позах, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua
Кроме кровати, где коты обожают отдыхать, они могут выбрать и другие места - несколько странные.
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Домашнего любимца можно найти в самых неожиданных местах и позах, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua
Кроме кровати, где коты обожают отдыхать, они могут выбрать и другие места - несколько странные.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
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